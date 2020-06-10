شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح خريطة الأمطار على مناطق المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)،تراجع الحالة الماطرة في جبال السروات اليوم الأربعاء. وأضاف “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه قد تنحصر الحالة الماطرة على أجزاء من قمم مرتفعات عسير وجازان والباحة، كما توقع أن تتشكل السحب على أجزاء من منطقتي مكة والرياض.

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