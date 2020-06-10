شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مؤذن مسجد «صالح الفريجة» بالرياض متأثراً بإصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توفي أمس الثلاثاء مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم بشرق الرياض، سالم مشوط العنزي – رحمه الله-، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″. وأجرى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، اتصالاً بأسرة المؤذن سالم مشوط العنزي، نقل خلاله تعازي ومواساة وزير الشؤون الإسلامية ودعائه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، راجياً من الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يجعله من الشهداء.

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