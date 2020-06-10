شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض»: ذبح 4683 رأساً من الماشية يومياً في المسالخ النظامية بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت أمانة منطقة الرياض عن أعداد الماشية التي استهلكها سكان الرياض خلال الأشهر الخمس الماضية بدءاً من 1 يناير حتى 31 مايو 2020.
وأوضحت الأمانة – وفقاً لصحيفة “الوطن”-، أن إجمالي المذبوحات 702430 خلال تلك الفترة عبر المسالخ النظامية، أي أن سكان العاصمة يستهلكون يوميا 4683 رأسا من الماشية، و195 رأسا كل ساعة.
وأكدت أمانة منطقة الرياض أن تلك المواشي هي التي تم ذبحها في المسالخ النظامية الخاضعة للفحص والرقابة من كفاءات متخصصة، وبواسطة مختبرات متطورة تراعي معايير الجودة العالية.
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