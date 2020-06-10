انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.19 دولار ليبلغ 35.33 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.19 دولار ليبلغ 35.33 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 37.52 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 38 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة لتسجل عند التسوية 41.18 دولار للبرميل كما ارتفع عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 75 سنتا بما يعادل 2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 38.94 دولار للبرميل.