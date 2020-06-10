انت الان تتابع خدمات "الوطني" الرقمية توفّر تحويل واستلام الأموال ودفع الفواتير بسرعة وسهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدير إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني هالة الشعيبي

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير أحدث الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه والتي تلبي احتياجاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان وذلك عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً وما فرضه من إجراءات احترازية ووقائية.

ومما لا شك فيه أن خدمة الوطني عبر الموبايل باتت الخيار الأول للعملاء في الفترة الأخيرة وذلك أنها مكّنتهم من إتمام المعاملات بسهولة من منازلهم. ففي ظل الإجراءات الاحترازية والظروف الاستثنائية تسمح هذه الخدمة لمستخدميها بإرسال واستلام الأموال ودفع الفواتير بطريقة سهلة وسريعة وذلك من خلال خدمة الوطني للدفع السريع وخدمة المدفوعات الإلكترونية. ونظراً للإقبال الشديد على هاتين الخدمتين، فقد عمد البنك إلى زيادة الحد الأعلى للتحويل ودفع الفواتير من خلال الخدمتين وذلك حتى يتمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة من منازلهم.

وحول هذا الموضوع أعلنت هالة الشعيبي، مدير إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني قائلة: "تزداد أهمية تحويل واستلام الأموال ودفع الفواتير باستخدام الخدمات المصرفية الرقمية في الظروف الاستثنائية التي نعيشها حالياً، لذلك حرصنا في بنك الكويت الوطني على تطوير الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وخصوصاً من خلال خدمة الوطني للدفع السريع وخدمة المدفوعات الإلكترونية المتوفرة من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل".

وأشارت الشعيبي إلى أنه وتماشياً مع الظروف الراهنة، فقد قام الوطني بزيادة الحد الأقصى للتحويلات من خلال خدمة الوطني للدفع السريع لتصل إلى 5,000 دينار كويتي يومياً بإجمالي 10 معاملات و10,000 دينار كويتي شهرياً وذلك بهدف خدمة العملاء بشكل أفضل، نظراً للطلب على خدمة الوطني للدفع السريع لما توفّره من إمكانية تحويل واستلام الأموال بكل سهولة. وكذلك تمت زيادة الحد الأعلى للدفع من خلال خدمة المدفوعات الإلكترونية يومياً من 250 دينار كويتي إلى 500 دينار كويتي بإجمالي 10 معاملات، وشهرياً ومن 500 دينار كويتي ولغاية 1,000 دينار كويتي.

وتابعت الشعيبي قائلة "يوفّر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل أيضاً للعملاء إمكانية القيام بالعديد من المعاملات بسهولة مثل التحويلات المالية المحلية والدولية، إضافة المستفيدين، زيادة حد التحويل الشهري، الاطلاع على سجل المعاملات المصرفية، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية فضلاً عن شراء وبيع العملات، حيث بإمكان العميل التحكم بكل هذه العمليات بنفسه وبكل سرعة وسهولة. "

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وأكدت على استعداد بنك الكويت الوطني لتقديم كافة أنواع الدعم للعملاء وتوفير الخدمات التي تمكنهم من القيام بمعاملاتهم المصرفية بكل راحة من منازلهم، في ظل ما يتمتع به البنك من ريادة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية ونجاح لاستراتيجيته للتحوّل الرقمي.

واختتمت الشعيبي قائلة: "نسعى إلى مواصلة تقديم تجربة مصرفية متكاملة لعملائنا بالتزامن مع حرصنا على الحفاظ على سلامتهم في ظل الظروف الحالية، كما نعدهم بتقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة والأكثر أماناً".

وتمكن خدمة الوطني للدفع السريع العملاء من إرسال طلب استلام الأموال من أي حساب مصرفي في بنك الكويت الوطني أو أية حسابات أخرى من البنوك المحلية وذلك بشكل سهل وسريع، حيث يمكن إرسال رابط الدفع عبر رقم الواتساب الخاص بالشخص المُرسل، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال (للرسائل النصية القصيرة) لاستلام الأموال بأمان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كذلك تمثّل خدمة المدفوعات الإلكترونية المتوفرة على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل طريقة سهلة وسريعة للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة التي تمكن العملاء من التسوّق والدفع إلكترونياً بكل راحة في أي وقت، حيث بالإمكان تسديد الفواتير التالية: الاتصالات، iTunes، Google Play، Amazon، Apple Music، Skype وSpotify.

لمزيد من المعلومات حول خدمة الوطني للدفع السريع وخدمة المدفوعات الإلكترونية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني nbk.com.