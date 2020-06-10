لهذا السبب.. 19 يونيو عطلة فى تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن جاك دورسي، الثلاثاء، أن الشركتين اللتين يرأسهما، "تويتر" و"سكوير"، ستجعلان يوم 19 يونيو/حزيران عطلة للموظفين فيهما، احتفالا بنهاية العبودية في الولايات المتحدة.



وتصادف العطلة التي سميت "جونتينث" في 19 يونيو، يوم وصلت قوات الاتحاد إلى تكساس في 1865 مع رسالة مفادها بأن الحرب الأهلية انتهت والعبودية انتهت وفقا لموقع "جون تينث" الذي استند إليه دورسي.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن وصول قوات الاتحاد إلى تكساس وفر القوة اللازمة للتغلب على المقاومة هناك لتحرير العبيد.

وقال دورسي في تغريدة على تويتر إن "تويتر وسكوير سيجعلان 19 حزيران/يونيو عطلة للموظفين في الولايات المتحدة". وأضاف أنه "يوم للاحتفال والتعليم والتواصل".

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وأوضح في تغريدة أخرى أن "تويتر" و"سكوير" ستعملان على جعل يوم العطلة هذا مطبقا في البلدان الأخرى التي تملك فيها مقرّات.

وفي 22 مايو الماضي،أعلن، جاك دورسي عن نيته التخلي عن كل أمواله خلال حياته.

وقال دورسي الذي تبلغ ثروته 4.9 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، إنه يعتقد أن كل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض في الحياة، وأردف "إذا تألم أحد يجب أن أتألم أنا كذلك".

وأضاف "أريد أن أتأكد من أنني أفعل كل ما بوسعي في حياتي للمساعدة من خلال أعمال شركاتي، ومن خلال عطائي الشخصي".