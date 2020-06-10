دبي تتبنى أسلوباً فريداً في الترويج السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كانت الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن سبباً في تغيير الكثير من أنماط العمل وممارساته، وربما من أبرزها زيادة الاعتماد على البيئة الافتراضية والعمل عن بُعد بما في ذلك الاجتماعات عبر تقنيات الاتصال المرئي المختلفة، والتي أصبحت أحد أهم مقومات استمرار الأعمال في مختلف القطاعات حول العالم، حيث وجدت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي في هذه الظاهرة فرصة سانحة للاستفادة منها لتعزيز جهودها الترويجية للإمارة بأسلوب مبتكر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما فرضته من مستجدات.



ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص دائرة السياحة والترويج التجاري على ترسيخ مكانة دبي وإبراز معالمها السياحية الفريدة.

فمع أخذ المكانة العالمية لإمارة دبي في الحسبان بما تمتلكه من مقومات جذب تتفرد بها الإمارة على مستوى العالم، ومنها على سبيل المثال: برج خليفة، البناء الأكثر ارتفاعاً على سطح كوكب الأرض، قامت "دبي للسياحة" بتوفير مجموعة من الصور المميزة تم التقاطها من أماكن متعددة في دبي لتعكس جمال وتنوّع معالمها التي تمنح كل من يزورها ذكريات لا تُنسى، وذلك لاستخدامها كخلفيات افتراضية في مكالمات الفيديو والاجتماعات التي تتم عن بعد، دون أي مقابل مادي أو رسوم.

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ويمكن تحميل تلك الخلفيات المجانية التي تحمل ملامح مختلفة من دبي عند إجراء المكالمات عبر الفيديو من خلال الرابط Free Dubai Backgrounds For Video Calls واستعمالها كإعدادات في كل مرة يقومون بها باستخدام تطبيقات مكالمات الفيديو مثل Zoom و Webex و Microsoft Teams سواء للتحدث مع زملائهم في العمل، أو شركائهم التجاريين، أو التواصل مع أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء في مختلف انحاء العالم.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "دبي لها طابعها الفريد الذي يميزها بين مدن العالم؛ فهي مدينة الإبداع ومصدر الإلهام لكل ما هو فريد وجديد بما تضمه جنباتها من معالم لا مثيل لها حول العالم، ومكونات طبيعية خلابة قلّما تتكرر في أماكن أخرى، بينما ارتبط اسمها بالسعادة والبهجة، وهذا ما أردنا أن نبرزه من خلال هذه الخطوة التي نواكب فيها مستجدات فرضتها الظروف الراهنة على العالم أجمع، والتي وجدنا فيها فرصة سانحة لإبراز أجمل ما في دبي من معالم رسخت موقعها بين أفضل الوجهات السياحية العالمية، وجعلتها مزاراً لا تخلو قوائم محبي السفر والسياحة من اسمه، لاسيما وأن دبي تستعد للترحيب بمحبيها من جديد من مختلف انحاء العالم".

وأضاف: "يستعد العالم اليوم لاستئناف الحياة الطبيعية ونحن في دبي تعودنا على أن نكون دائما في المقدمة، وهناك جهود حثيثة للاستعداد للترحيب بالأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار مع استئناف حركة السفر حول العالم، سواء بهدف الأعمال أو الاستجمام أو الترفيه، وقد أردنا من خلال هذه الفكرة بتوفير صور يمكن استخدامها على واجهات أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية، توثيق جسور التواصل بين دبي ومحبيها من مختلف انحاء العالم، والتأكيد على الإمكانات السياحية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة والتي تمكنت من خلالها إعادة تعريف العديد من معايير الجودة لهذا القطاع الحيوي، لتظل أحد أهم المقاصد على خارطة العالم السياحية".

علاوة على ذلك، تقدم "دبي للسياحة" بعض الأنشطة المسلية عبر الإنترنت للعائلات والتي تسمح للأطفال وكذلك الكبار بتحميل دفاتر التلوين التي تتضمن أبرز المعالم السياحية في دبي، وبالتالي الاستمتاع بقضاء أوقات سعيدة في المنزل لجميع الأعمار من خلال تمكين الجميع من إضافة ألوانهم المفضلة إلى رسومات جميلة لملامح شهيرة في دبي والتي يمكن تحميلها عبر هذا الرابط.

وتتميز الصور، التي يمكن تحميلها مجاناً، بجودتها العالية وأنها تضم صوراً لمعالم تتفرد بها دبي على مستوى العالم مثل "برج خليفة" و"برج العرب" كما أنها تضم لوحات بانورامية لمدينة دبي، بأبراجها الشاهقة، وشواطئها الرملية البديعة، ومياهها الصافية، إضافة إلى صور طبيعية خلابة لمناطق مختلفة فيها، وكذلك الوجهات الترفيهية العديدة وعوامل الجذب المتنوعة والتجارب المميزة التي يمكن أن يستمتع بها زوار دبي، بما في ذلك الفعاليات والأنشطة الثقافية المتعددة في المدينة النابضة بالحياة.