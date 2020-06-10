ملك الأردن يغرد في ذكرى "الثورة العربية الكبرى"

وقال الملك الأردني عبر تويتر: "في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء".

ويحتفل الأردنيون في كل عام في العاشر من يونيو/ حزيران بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وعيد جلوس الملك عبد الله الثاني على العرش.