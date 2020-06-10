شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا للملك عبد الله فى عيد زواجهما: ابتسامتك تضىء حياتى منذ 27 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الملكة رانيا، زوجها الملك عبد الله، ملك الأردن، بمناسبة عيد زواجهما الـ 27، وذلك بصورة، نشرتها عبر حسابها على ، "انستجرام"، حيث يظهران وهما يسيران سويا، وعلقت الملكة رانيا على الصورة قائلة، "كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟ فابتسامتك تضىء حياتي منذ 27 سنة... عيد زواج سعيد سيدنا"



الملك عبد الله والملكة رانيا

من جانبه احتفل الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد جلوسه الملكي، بتوجيه رسالة إلى الأردنيين عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء".

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وكان الملك عبدالله الثانى، أكد أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا- حتى اللحظة - بأقل الخسائر، بخاصة عندما نقارن وضعنا بالإقليم والعالم، موضحاً أن المرحلة الجديدة هي كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا.