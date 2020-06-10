شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتهدف الخطوة إلى تعزيز أدوار الجهاز وتمكينه من تحقيق أهدافه في البحث عن فرص استثمار مختلفة ومميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وصولا لتعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

ويأتي القرار في ضوء الجهود لتطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، خاصة أن جهاز الإمارات للاستثمار نجح منذ تأسيسه عام 2007 في الكشف والاستثمار في مجالات اقتصادية وصناعات استراتيجية مختلفة، وبما يدعم الاقتصاد الوطني والتوجهات المستقبلية للدولة.