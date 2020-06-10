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تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إقليم كردستان العراقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية فى حكومة إقليم كردستان، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى محافظة اربيل، وذكرت الوزارة في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء، إنه تم تشخيص 34 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل، لـ 21 رجلا، و9 نساء، و4 أطفال، مبينة أن 21 مصابا هم مخالطين، بينما الآخرون ظهرت عليهم أعراض المرض.

وأضافت، أن الإصابات توزعت في المناطق التالية مركز اربيل سجل 22 حالة، جومان 11 إصابة، هرير إصابة واحدة .

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وكانت  وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراقى، أعلنت الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السليمانية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن المصابين هم 22 رجلا، و23 سيدة، وشابان، و4 أطفال، مضيفة أن 17 من تلك الحالات أصيبوا نتيجة التلامس مع مصابين سابقين، مبينة أن 34 الآخرين ظهرت عليهم أعراض المرض".

 

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