طرابلس / الخليج 365
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، أن خفر السواحل الليبي أعاد من عرض البحر 185 طالب لجوء.
وقالت بعثة المنظمة بليبيا، في بيان عبر تويتر: "الليلة الماضية، أعاد حرس الحدود 185 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، إلى ليبيا".
وأضافت أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين لتقديم المساعدة اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الطبية الأولية.
ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين، أو وضعهم الصحي، وإلى أي منطقة تمت إعادتهم في ليبيا.
وأوضحت أنه تمت إعادة نحو 4 آلاف مهاجر غير نظامي إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري.
وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل الليبي يعيد 185 مهاجرا من عرض البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.