السعودية تشكر بريطانيا لإرسالها قوات ومنظومات دفاع للمملكة

الرياض / الخليج 365
شكر نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، بريطانيا على قيامها بإرسال قوات ومنظومات دفاعية عسكرية إلى المملكة.
وكتب خالد بن سلمان، عبر "تويتر"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري.
وأضاف أنه نقل شكر الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الحكومة البريطانية "على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".
ولم يذكر المسؤول العسكري السعودي، تفاصيل بشأن القوات والمنظومات الدفاعية التي أرسلتها بريطانيا إلى بلاده، ومنها توقيت الخطوة، وأين تم نشرها ومهامها.
لكن الخطوة تأتي بالتزامن مع نقل صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، في مايو/أيار، أن الولايات المتحدة ستقلص حجم قواتها في السعودية، وستسحب 4 بطاريات صواريخ من طراز باتريوت.
ولاحقا، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، إن ما سيجري مجرد أعمال روتينية في إدارة قواتها، مؤكدين استمرار التعاون مع السعودية والعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية.
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