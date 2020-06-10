الجيش الليبي يستهدف تمركزا لحفتر في سرت ويوجه نداء أخيرا

طرابلس / الخليج 365المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو، في تصريحات:
- منذ شهور ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب
- اليوم نرسل النداء الأخير.. فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت
أعلن الجيش الليبي، فجر الأربعاء، استهداف تمركزا لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في سرت، وتوجيه نداء أخير لمشايخ المدينة "لتجنيبها ويلات الحرب".
وقال المتحدث باسم الجيش محمد قنونو، في تصريحات نشرتها صفحة عملية "بركان الغضب" على فيسبوك: "استهدفت قواتنا البطلة جوا قبل قليل مراكز لمليشيا حفتر الإرهابية والمرتزقة داخل مدينة سرت".
وأضاف: "قواتنا البطلة مستمرة في تنفيذ التعليمات بالضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في سرت وفقا لخطة غرفة العمليات".
ولفت قنونو إلى أنه "منذ شهور ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب".
وتابع: "اليوم نرسل النداء الأخير.. فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت".
واستطرد: "نؤكد على موقفنا الثابت في ضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".
وفي الآونة الأخيرة، كبد الجيش الليبي مليشيا حفتر خسائر فادحة، ودحرها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.
كما حرر الجيش الليبي مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس)، ثم بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابس)، الجمعة، وبات على أبواب مدينة سرت، أحد معاقل مليشيا حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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