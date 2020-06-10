حساب المواطن يوضح سبب نقص الدعم المقدم للشهر الجاري

أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن سبب نقص الدعم للمستفيدين خلال شهر يونيو الجاري. وأوضح البرنامج، أن الدعم المقدم يتغير بناءَا على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة. وطلب ” حساب المواطن ” من صاحب الاستفسار أن يستخدم حاسبة الدعم التقديرية portal.ca.gov.sa ،لمعرفة قيمة الاستحقاق. الجدير ذكره , بأن برنامج حساب المواطن قد بدأ اليوم بإيداع الدعم المخصص لشهر يونيو الجاري.

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