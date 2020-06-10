شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرّف على الطريقة الصحيحة لإنقاذ شخص تعرض لصعق كهربائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شرح مشرف الصحة المدرسية بتعليم الخرج، وليد محمد أبا الحسن الطريقة المثلى لإنقاذ شخص تعرض لصعق كهربائي، وهو ملتمس مع الكهرباء، ولا يستطيع إبعاد نفسه.

وأوضح “أبا الحسن” أنه في حال ارتدائه سترة جلدية فإنه يمكن جذبه من ذراعه، وفي حال ارتدائه ما دون ذلك، فينصح باستخدام عصا مصنوعة من مادة عازلة كالخشب أو البلاستيك، مثل عصا التنظيف.

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– الفيديو التالي يوضح الطريقة بشكل مفصل:-