شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرّف على الطريقة الصحيحة لإنقاذ شخص تعرض لصعق كهربائي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شرح مشرف الصحة المدرسية بتعليم الخرج، وليد محمد أبا الحسن الطريقة المثلى لإنقاذ شخص تعرض لصعق كهربائي، وهو ملتمس مع الكهرباء، ولا يستطيع إبعاد نفسه.
وأوضح “أبا الحسن” أنه في حال ارتدائه سترة جلدية فإنه يمكن جذبه من ذراعه، وفي حال ارتدائه ما دون ذلك، فينصح باستخدام عصا مصنوعة من مادة عازلة كالخشب أو البلاستيك، مثل عصا التنظيف.
– الفيديو التالي يوضح الطريقة بشكل مفصل:-
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرّف على الطريقة الصحيحة لإنقاذ شخص تعرض لصعق كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.