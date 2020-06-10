شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «أرامكو» تُعلن المراجعة الشهرية لأسعار البنزين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُعلن شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، المراجعة الشهرية لأسعار البنزين لشهر يونيو الجاري، وذلك عبر موقعها الرسمي (هنا).

وكانت أسعار البنزين خلال شهر مايو الماضي قد شهدت انخفاضاً على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.

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وأعلنت أرامكو في وقت سابق أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلًا من ربع سنوية، ويكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

الجدير بالذكر أن ملاك المحطات ملزمين بمواكبة المراجعة الشهرية لأسعار الوقود عبر متابعة الأسعار من خلال موقع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فيما يكون التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر وعكسها على شاشات الأسعار في المحطات بشكل مباشر، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمواصلة حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية لأسعار البنزين وفق الاشتراطات.