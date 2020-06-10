شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «أرامكو» تُعلن المراجعة الشهرية لأسعار البنزين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تُعلن شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، المراجعة الشهرية لأسعار البنزين لشهر يونيو الجاري، وذلك عبر موقعها الرسمي (هنا).
وكانت أسعار البنزين خلال شهر مايو الماضي قد شهدت انخفاضاً على النحو الآتي:
بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر.
بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.
وأعلنت أرامكو في وقت سابق أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلًا من ربع سنوية، ويكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.
الجدير بالذكر أن ملاك المحطات ملزمين بمواكبة المراجعة الشهرية لأسعار الوقود عبر متابعة الأسعار من خلال موقع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فيما يكون التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر وعكسها على شاشات الأسعار في المحطات بشكل مباشر، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمواصلة حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية لأسعار البنزين وفق الاشتراطات.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. «أرامكو» تُعلن المراجعة الشهرية لأسعار البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.