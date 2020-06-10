وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه أجرى اتصالات هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري.
وقال نائب وزير الدفاع السعودي إنه "نقل شكر الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الحكومة البريطانية، على إرسالها لقوات ومنظومات دفاعية إلى المملكة، من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مطلع مايو/ أيار الماضي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الولايات المتحدة ستقلص حجم قواتها في السعودية وستسحب 4 بطاريات صواريخ من طراز باتريوت".
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن ما سيجري مجرد أعمال روتينية في إدارة قواتها، مؤكدين استمرار التعاون مع السعودية والعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن سلمان يعلق على إرسال قوات بريطانية ومنظومات دفاعية إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.