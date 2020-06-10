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في السياق، قال عضو اللجنة صلاح مناع، إن "الرئيس المخلوع، أقر خلال التحقيقات أن جزءا من الأموال كانت تستخدم في شراء العملة من السوق السوداء".
بدوره، ذكر عضو اللجنة وجدي صالح، أن "الحساب الذي تم رصده باسم المخلوع حساب شخصي باسم عمر البشير"، ومضى قائلا: "هذه ميزانية خاصة بالبشير في حسابه الخاص ولم يتخل عنها حتى لحظة سقوطه".
وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين، ودوره في انقلاب عام 1989، الذي أتى به إلى السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السودانية تكشف المبلغ الضخم الذي كان يتقاضاه البشير شهريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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