حقيقة إصابة الفنان السعودي محمد عبده بفيروس "كورونا"

وتداول نشطاء مقطع فيديو، للفنان السعودي، وهو يرتدي كمامة، زاعمين أن الفيديو أثناء دخوله الحجر لأنة أصيب بفيروس كورونا المستجد.

غير أن هذه الشائعة نفاها نجله عبد الرحمن، قائلا: "ياحبايبي والدي بخير.. إنتم بخير؟".

من جانبها نقلت، صحيفة "عكاظ" عن مصادر مقربة تأكيدها أنه "لا صحة لما أثير عن فنان العرب محمد عبده، بشأن إصابته بفيروس كورونا"، مؤكدة "أن الفيديو المتداول ظهر فيه فنان العرب وهو يدخل أحد الفنادق لإجراء بروفة لحفلته الأخيرة".

ولا يزال عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية يمثل خوفا كبيرا حيث يوما بعد الآخر تسجل السلطات الصحية بالبلاد أعلى حصيلة منذ انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3288 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الحالات 108571، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1815 حالة شفاء جديدة و37 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 76339 ومجموع الوفيات إلى 783 حالة وفاة.