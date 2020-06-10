شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تختار بحثاً لمبتعثين سعوديين في بريطانيا ضمن دليل مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اختارت منظمة الصحة العالمية بحثاً لطلاب سعوديين مبتعثين للدكتوراه في جامعات بريطانية، بين أكثر من 20 ألف بحث عالمي في فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت المنظمة الدولية على نتائج البحث في ثلاثة تقارير علمية وفي الدليل والقواعد الإرشادية الحديثة 2020 التي تخدم الممارسين الصحيين في محاربة الجائحة- وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح قائد فريق البحث الدكتور جابر سعود القحطاني، أن الباحثين السعوديين من طلاب الدكتوراه في بريطانيا شاركوا مع نخبة من البريطانيين من تخصصات عدة لدراسة معدل الانتشار والشدة والوفيات المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والتدخين لدى مرضى كورونا.

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وأكد “القحطاني” أنه لعدم وجود أي دراسات علمية سابقه تبين المخاطر المحتملة من تفاقم الحالات والوفيات المحتملة التي يسببها فيروس كورونا على المرضى والمدخنين، وتعالج المراجعة المنهجية المبنية على الأدلة العلمية الفجوة في المعرفة بهدف مساعدة الأطباء على تقييم تشخيص عدوى الفايروس في المرضى والمدخنين.

وأضاف القحطاني أنه أجريت المراجعة المنهجية للدراسة وفق الطرق العلمية المفضلة في المراجعات المنهجية والتحليلات الوصفية وتسجيل الدراسة في موقع «بروزبيرو» الشهير لتوثيق الطريقة العلمية للدراسة، والبحث في قواعد البيانات واستخدام استراتيجية بحث شاملة.

وأباالدكتور القحطاني أنه تم فحص 123 دراسة، 61 منها تمت مراجعتها بالكامل واختيار 15 دراسة توافقت مع معايير الاختيار للتقييم. لـ 2473 مريضاً، وبلغ معدل الوفيات 7.4 % والانتشار المجمع لمرضى التنفس المزمن المصابين (1%-3%) ومعدل الانتشار المجمع للمدخنين المصابين بكورونا(4%- 14%).

وأوصى أعضاء الفريق المرضى بوضع خطط فعالة لضمان الوقاية من كورونا كاستخدام الرعاية الصحية عن بعد مع مرضى التنفس الرئوي المزمن لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة والحد من الاتصال المباشر، مع حملات التوعية للإقلاع عن التدخين.