شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن نقص الدعم لبعض المستفيدين في الدفعة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم المقدم للمستفيدين يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة. وأضاف البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يُمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط (هنا) Advertisements جاء ذلك في رده على استفسارات بعض المستفيدين بشأن نقص الدعم خلال الدفعة الأخيرة. وكان برنامج حساب المواطن، أعلن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو الحالي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء.

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