شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممرضة «نجود الخيبري» بعد إصابتها بـ«كورونا».. وتفاعل واسع على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفيت الممرضة نجود خليل الخيبري، مساء أمس (الثلاثاء)، والتي كانت تعمل في مستشفى أحد بالمدينة المنورة؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها، قدمت الجمعية السعودية للتمريض ومنسوبوها، العزاء إلى عائلتها، داعين الله لها أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ودشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاق #الممرضه_نجود_الخيبري، للتعبير عن تعازيهم في وفاة الممرضة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة، وقال أحد المغردين: “أبطال الصحة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا.. رحمة الله على أرواحكم الطاهر، لاتنسوهم من دعائكم”.

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وقال مغرد آخر: “شكرًاأبطالالصحة.. تبذلون أغلى ما تملكون لحماية أغلى ما نملك”.