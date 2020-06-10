شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية). فيما تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.