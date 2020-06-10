شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الوجيه المقتول على يد مقيم بالحرجة يروي تفاصيل الواقعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت نجل المواطن الوجيه مسفر بن وقيان والذي لقي مصرعه على يد مقيم يمني كان يعمل لديه طباخاً في الحرجة، عن تفاصيل الحادث وكيف نفذ الجاني جريمة القتل.

وروى ناصر بن مسفر بن وقيان في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، تفاصيل الحادث قائلا إن العامل كان يعمل في مطعم بالرياض وحضر للعمل لدى والده في المزرعة وكان وضعه طبيعياً جداً ولم يلحظوا عليه أي شيء مريب.

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وقال إن العامل قبل الجريمة بليلة أحضر شخصاً آخر للعمل معه دون إخبار الوالد ما أثار لديه الريبة، فقرر الوالد دفع أجرته وطلب منه الرحيل وأصلح له سيارته ليغادر بها، وفي اليوم الثاني تناول والده طعام الإفطار قبل أن يتوجه للحرجة لقضاء أمر ما، مضيفا أنه شعر بالقلق بعد تأخر والده في الحضور.

وختم بن وقيان قائلا: “تلقيت اتصالا لكني لم يكن يرد”، وذلك قبل أن يرده اتصال من شخص يعرفونه أخبره بأنه عثر على والده مقتولاً داخل سيارته، مضيفا أن الجاني والشخص الذي أحضره استوقفا الوالد مدعين تعطل سيارتهما وطلبا منه إيصالهما لوجهة معينة ثم غدرا به بدافع السرقة، قبل أن يلوذا بالفرار لكن تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بهما.