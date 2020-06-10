شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ المصلح» يوضح حكم الانحناء لأخذ شيء من الأرض أثناء الصلاة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفتى الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، بأنه لا يجوز على المصلي الانحناء في الصلاة لأخذ شيء سقط منه.
وقال المصلح خلال برنامج “يستفتونك” المذاع عبر “قناة الرسالة”: “إن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة من غير قيام، ويجب أن يُصلي الفرد قائمًا إن كان يستطيع” .
وتابع الشيخ المصلح: “أُسقط وجوب القيام في حالة العجز في صلاة الفروض، أما إذا سقط من المُصلي شيئًا فلا يجب أن ينحني ليأخذه فهنا يخرج عن حد القيام وذلك لا يجوز وتُبطل صلاته”.
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