«نايفز أوت» قتل مشوق بلا عنف

قبل الهجمة الشرسة لوباء «كوفيد-19» على العالم، كان الجمهور، خصوصاً من فئة الشباب، ينشغل بتاريخ إصدار الفيلم، ويلهث خلف الأحدث، ويحجز مقعده مبكراً؛ كي لا تفوته متعة «التباهي» بأنه «أول» من شاهد الفيلم في السينما. أما في ظل الجائحة، فصار طعم «البائت» من الأفلام لا يختلف عن «الطازج»، وصرنا نفرح لمشاهدة أي عمل، المهم أن يكون جيداً.

فيلم «نايفز أوت»، ليس جيداً؛ بل إنه يعد ممتازاً، وتستمتع بمشاهدته مراراً وتكراراً، وتقبل عليه في الصالات، وإن كان تاريخ صدوره الأول في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. لا تستغرب بعد مشاهدة الفيلم الأمريكي ذي النكهة البريطانية، أن يكون حقق إيرادات عالية عند عرضه، تجاوزت 300 مليون دولار، بينما كُلفة الإنتاج 40 مليوناً فقط.

شركة الإنتاج «لايونزجايت»، منتجة «جرين بوك» و«جون ويك» و«هانجر جايمز» و«بومبشيل» والسلسلة التلفزيونية «رامي» لرامي يوسف الحائز «جولدن جلوب» وغيرها من الأعمال الناجحة، راهنت على قصة وإخراج راين جونسون، مخرج «حرب النجوم: الجداي الأخير»، وكسبت، وتكمل معه رحلة النجاح بجزء ثانٍ من «نايفز آوت» لم يحدد بعد موعد تصويره وإصداره، علماً أن طبيعة هذه النوعية من الأعمال قابلة لتقديم سلسلة من الحكايات والقصص البوليسية المتتالية.

المتعة في التلذذ بمشاهدة كيفية تفكيك لغز الجريمة، وتتبع التحقيق خطوة بخطوة، بتشويق عالي الوتيرة وذكاء شديد بلا أي مشهد مستفز أو مقزز أو دموي غير مقنع أو مبرر. باختصار، يقنعك راين جونسون بحكايته وحبكته وتسلسل الأحداث، ويجبرك على المشاهدة منذ اللقطة الأولى وحتى النهاية، من دون رغبة منك في الإفلات من براثنه أو التحرك من مكانك أو إغفال أي حركة أو مشهد أو حوار. يحببك بأفلام الجريمة والدراما البوليسية. يجمع بين حكايات أجاثا كريستي ويجعل من مُخبره المحنك وشديد الدهاء «بونوات بلانك» (الاسم فرنسي الأصل وينطق بونوا بلان)، بطلاً جديداً من أبطال القصص البوليسية وأفلام الجريمة المعروفة مثل المحقق البلجيكي بوارو، والبريطاني شارلوك هولمز. وبلانك شخصية أداها بتميز شديد النجم دانيال كريغج، ومنحته فرصة إظهار قدرات أعلى وأداء مختلف تماماً وأكثر حيوية من شخصية العميل جيمس بوند التي اشتهر بها. كريج ظريف وذكي وغامض ومحبب بدور المحقق الخاص بلانك. والمخرج جونسون قدمه لنا في إطار يزيد من غموض الشخصية ويحيطها بهالة من التميز؛ حيث يبدأ فيلمه بعد أسبوع من وفاة الروائي الثري هارلان ثرومبي (كريستوفر بلامر)، وتدور أغلب الأحداث في قصره؛ حيث موقع الجريمة، ومع أفراد عائلته. نتعرف إلى الشخصيات من خلال استدعاء كل فرد من الأسرة للخضوع للتحقيق الذي يتولاه الملازم إليوت ومعاونه، ولا نلحظ وجود المحقق الخاص بلانك سوى بلمحة من بعيد؛ حيث يجلس بهدوء وصمت في الظلام قرب البيانو الذي يضغط عليه بأصبعه كإشارة إلى الملازم؛ للانتقال إلى سؤال آخر.

اختار جونسون مجموعة من النجوم والممثلين الملائمين لشخصيات القصة، فإلى جانب كريج وبلامر، هناك كريس إيفنز (بطل «كابتن أمريكا») بدور رانسوم حفيد هارلان، جامي لي كيرتس هي والدته ليندا وابنة الروائي الكبرى، دون جونسون يلعب دور زوجها ريتشارد، توني كوليت تؤدي دور جوني كنة هارلان، ومايكل شانون يجسد والت ابن الروائي الذي يدير دار النشر الخاصة بوالده. البطولة الأبرز في العمل لدانيال كريغ والنجمة الشابة آنا دي أرماس بدور الممرضة مارتا كابريرا التي كانت الأقرب إلى هارلان ثرومبي ورفيقته الدائمة وكاتمة أسراره.

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يعترف راين جونسون بتأثره الشديد في طفولته بالكاتبة أجاثا كريستي وقصصها البوليسية، ويشعر المشاهد في هذا الفيلم بروح كريستي وتآمرها على القارئ أو المشاهد، عبر تقديم مجموعة مشتبه فيها، لكل من أفرادها دوافعه وأحقاده وأطماعه، ومن مصلحته التخلص من الضحية، وكلما خطونا مع المحقق نحو اكتشاف لغز الجريمة، ازدادت الشكوك وتعقدت الأمور، إلى أن يفاجئنا المحقق بربط «سحري» للخيوط، وحل لكل الألغاز لم يخطر ببال أحد، ليس كل من تأثر بأجاثا كريستي وعشق أسلوبها وحسها في كتابة الجرائم والقصص البوليسية، تمكن من الفوز بعقل وقلب المشاهد أو القارئ، إنما راين تفوّق ونجح تأليفاً وإخراجاً في «نايفز أوت»، في حين مثلاً فشل الممثل والمخرج الأيرلندي كينث براناج في تقديم نسخة سينمائية من قصة كريستي «جريمة في قطار الشرق السريع» عام 2017.

نعود مع المحقق بلانك إلى ليلة اجتماع العائلة في بيت هارلان؛ للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والثمانين، وبحضور والدته المسنة، والتي تلعب دوراً لاحقاً في حل لغز الجريمة. في تلك الليلة، حصل أمر غريب انتهى بانتحار الكاتب، فهل كان انتحاراً ظاهرياً أم فعلياً؟ ولماذا؟ ومن أرسل بطلب المحقق السري الخاص بلانك من دون أن يكشف عن نفسه؟ ولماذا؟ يستمتع المشاهد بطريقة المحقق بلانك في استجواب أفراد الأسرة «المفككة»، والتي تبدأ مشاكلها تظهر وكأنها تتعرى أمام المحقق ومعاونيه. كراهية وغيرة وأطماع، ومارتا هي الوحيدة الغريبة عن الأسرة، إنما الأقرب إلى الضحية والأعلم بأسراره. آنا دي أرماس تؤدي الشخصية باقتدار، وقد سبق أن لعبت دوراً مميزاً إلى جانب كريج في آخر أفلامه ضمن سلسلة «جيمس بوند»، «لا وقت للموت»؛ لكنها في هذا الفيلم تتقدم سريعاً نحو البطولة المطلقة، والأداء الملفت والملامح الناضجة.

اختيارات المخرج جونسون ليست موفقة في الشخصيات وفريق العمل فقط؛ بل أيضاً في أماكن التصوير والديكور واستغلال كل تفصيلة فيه لخدمة القصة وأجوائها ورموزها، منها مثلاً مجسم يبدو كقرص الشمس وأشعته من المعادن اللامعة، يرمز إلى عنوان الفيلم (ترجمته «أخرجوا السكاكين») وإلى مشهد الجريمة، كما يتم استغلاله مرة ثالثة في مشهد لا نفصح عنه؛ كي لا نحرق الأحداث.

يمر الفيلم بسرعة وانسيابية شديدة، ولا تلحظ بأنك جلست لتشاهده لمدة ساعتين وعشر دقائق. الحوار يحمل الكثير من الرمزية، كما يخدم العمل بجعله «سلساً» غير معقد، فيه نفحة كوميدية، وعلى الرغم من أنه يرتكز على جريمة قتل، فإنه يخلو من العنف ولا يعتمد على الرؤية الضبابية أو السوداوية؛ كي يقنعك بأنه عمل جاد ويستحق المشاهدة والتقدير.

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