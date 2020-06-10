شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يوضح طريقة إرجاع أي سلعة عبر «أمازون» واستعادة ثمنها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة إرجاع أي سلعة تم شرائها من خلال أمازون بكل سهولة والحصول على تعويض أو استعادة المبلغ، حال كانت السلعة معطوبة أو تالفة أو لأسباب أخرى.

وقال “الحمادي”: “إذا اشتريت أي غرض من أمازون ولكن تفاجأت أنه ما كان كما تريد، أو وجدته معطوب أو تالف، أو وجدته بسعر أقل في موقع آخر، أو شرحه في الموقع خطأ، فتستطيع إرجاع السلعة ويعوضونك بقيمة الشحن والسلعة، ويخيرونك باستبدالها أو استعادة كامل المبلغ”.