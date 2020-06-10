«محطة الفضاء» في سماء الإمارات الأسبوع المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

تظهر محطة الفضاء الدولية في أفق الإمارات الاثنين المقبل، وستكون المحطة مرئية بالعين المجردة.

وتندفع محطة الفضاء الدولية عبر الفضاء بسرعة 28000 كيلومتر في الساعة، ما يجعلها تمر بـ16 شروقاً وغروباً كل 24 ساعة، وتضم المحطة عدداً من الوحدات، بعضها مختبرات بحثية، والبعض الآخر تخزين البضائع أو أماكن المعيشة.

وستكون المحطة، وهي ثالث أكثر الأجسام سطوعاً في السماء، بعد الشمس والقمر، مرئية في الإمارات لمدة 4 دقائق تقريباً مساء الاثنين ولمدة 3 دقائق أخرى يوم الأربعاء المقبل من الساعة 7.53 مساء. وقال مسؤولو الفضاء إن المحطة تبدو كأنها طائرة أو نجم سريع الحركة حين تتم مشاهدتها أثناء المغادرة من الأرض.

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إلى ذلك، نشرت كل من «بي بي سي» و«الجارديان» تقريرين تحدثا عن تاريخ دولة الإمارات، وطموحها لاستكشاف الفضاء ومهمة مسبار الأمل، والذي يجعلها تقود قطاع الفضاء العربي.

وتحدث تقرير «بي بي سي» عن إمكانات مشروع المسبار، وتصدر الإمارات الدول العربية في مهمة الفضاء الأولى عربياً، وذكر: «تستعد أولى مهمة فضائية عربية إلى المريخ للانطلاق خلال أسابيع. وسيحمل مسبار الأمل الإماراتي ثلاثة أنواع من أجهزة الاستشعار لقياس التركيبة المعقدة للغلاف الجوي على المريخ، ومن بين هذه الأجهزة كاميرا متعددة النطاقات، عالية الدقة، لقياس غبار وأوزون الكوكب».

من جهته، ذكر تقرير «الجارديان»: «بالنظر إلى أن تاريخ تأسيس الإمارات يعود لأقل من خمسين عاماً مضت، فإن طموحها لاستكشاف الفضاء يعتبر لافتاً للنظر، تهدف المهمة إلى استكشاف طبيعة الغلاف الجوي لكوكب المريخ على مدى عام مريخي كامل، للتعرف أكثر إلى خصائص الغلاف الجوي للكوكب، وتكوين صورة أوضح عن مناخه».

وأضافت: «ستطلق الإمارات مسبار الأمل في 15 يوليو المقبل، حيث تستعد لهذه العملية منذ عام 2014، وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف إلى الوصول إلى كوكب المريخ في فبراير 2021».