1.014 مليار درهم ميزانية جامعة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب

أناب صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة ورئيس مجلس أمنائها، محمد عبد الله، رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمناء، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، لرئاسة الاجتماع الافـتراضي عن بعد لمجلس الأمناء 49، بمشاركة جميع أعضاء المجلس على اختلاف دولهم، ويعد من أهم اجتماعات المجلس.

ونقل تحيات صاحب السموّ حاكم الشارقة، وشكره لأعضاء المجلس، على الجهود التي يبذلونها في دراسـة الخطط والمشاريع وتقييمها واعتمادها، وكل ما من شأنه أن يسهم في تطور الجامعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحقيق الإنجازات في كثير من مقومات ومكونات العمل الجامعي.

كما توجه الأعضاء بجزيل الشكر والاحترام، إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، مؤكدين أن دعم سموّه المادي والمعنوي، لمشاريع الجامعة وخططها العلمية والأكاديمية ولمجلس أمنائها، وتوجيهات سموّه هي التي تقف وراء ما حققته وما ستحققه.



دكتوراه فخرية



وقرر المجلس منح أول درجة دكتوراه فخرية، لعبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي في الشارقة، الذي طرحته اللجنة الأكاديمية لمجلس الأمناء، اعتماداً على المعايير التي تطابقت مع أسس اللائحة التي اشتمل عليها قرار منح الدكتوراه، الذي أصدره رئيس الجامعة، ومنها أن تكون شخصية معروفة ومشهوداً لها بالتميز، وتشكل مصدر إلهام للمجتمع، والأجيال القادمة، والعاملين في الحقل الأكاديمي.

وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، واستمع الأعضاء إلى تقرير المستجدات في الجامعة، قدمه الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، الذي أكد أن توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، السديدة ودعمه الواسع والسخي، هما الأساس في تحقيق تقدمها وتطور إنجازاتها، وتحقيق مكانتها مؤسسة متميزة في التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء في التقرير، أن الجامعة بدأت تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2019-2024 مع بداية خريف 2020/‏‏‏‏2019.

وقال: إن العالم شهد في العام الجامعي 2020/‏‏‏‏2019 تغيراً هـائلاً فـي العملية التعليمية؛ حيث اضطر إلى العمل بنظام التعلم والعمل عن بعد بسبب وباء «كوفيد- 19»، مؤكداً نجاحها في المواكبة السريعة والمتكاملة لهذا النظام بالتخطيط والتنفيذ وتوظيف وسائل تضمن استمرارية العملية التعلمية والبحثية والإدارية، وغيرها من الأنشطة بالمستوى المتميز الذي تحققت به كل الأهداف، في مجالات عدة كان منها تخريج أكبر دفعة من طلبة الدكتوراه والماجستير في تاريخ الجامعة، مشتملة على تخريج أول دفعة من طلبة دكتوراه الطب الجزيئي، ودكتوراه الإدارة الهندسية، ودكتوراه علم الاجتماع التطبيقي، فضلاً عن الدكتوراه في الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون، مع استمرار النمو المضطرد في الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، كما أكملت التعلم وإجراء الامتحانات عن بعد، والمضي قدماً في زيارات وأنشطة الاعتماد الأكاديمي باستخدام الآليات الافتراضية، والحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرامج كما هو مخطط له.

وتناول مقترح إنشاء الــمركز التحليلي المتكامل، ومجلة طبية تصدرها الجامعة متخصصة ودورية مستقلة، لتعزيز تصنيف الجــامعة عالمياً، وتســــاعد على الارتقاء والترويج للأبحاث العلمية المعتمدة دولياً في الجامعة والوطن العربي والعالم. مشيراً إلى أن الجامعة تصدر عدداً من المجلات العلمية منها: العلوم الإنسانية والاجتماعية، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم القانونية.

وأكد أن الجامعة، نجحت في التعامل مع وباء «كوفيدـ 19» والوضع المفاجئ وغير العادي الذي نتج عنه، واستمرت في جميع أنشطتها وأعمالها بالتخطيط والتنفيذ لمختلف الأساليب التكنولوجية.



108 برامج معتمدة

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وقال الدكتور النعيمي: إن الجامعة تطرح حالياً 108 برامج معتمدة وهي: (15 دكتوراه، و36 ماجستير، ودبلوما دراسات عليا، و55 بكالوريوس). وهناك 36 برنامجاً قيد الإنجاز (6 دكتوراه، و20 ماجستير، و9 بكالوريوس، ودبلوم دراسات عليا)، ومن المتوقع طرح هذه البرامج من 2020 إلى 2022. وثلاثة برامج مقترحة مقدمة إلى مجلس الأمناء المنعقد حالياً لاعتمادها، وجميعها خاضعة لمراجعة دورية وتحسين مستمر.



توطين الوظائف



وبالنسبة لتدابير التوطين قال: تبذل الجامعة، جهوداً دؤوبة لزيادة توطين الوظائف الأكاديمية والإدارية، مشيراً إلى أن نسبة الموظفين المواطنين من أعضاء الهيئة الإدارية المستهدفة ارتفعت إلى 65%، وستعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعداد وتحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس من مواطني الدولة مدرسين وباحثين ومبتكرين، وسيشمل ذلك التوظيف الملائم والإرشاد والتطوير المستمر، وحضور المؤتمرات والأنشطة الأخرى ذات الصلة.

وأكد مدير الجامعة، ازدياد عدد الطلبة المتقدمين للالتحاق في الجامعة على نحو مستمر، ما يشير إلى أن الجامعة تستقطب المزيد من الطلبة في كل عام، وأن عدد من سجلوا في العام الجامعي: 2020/‏‏‏‏2019، وصل إلى 15382، متجاوزاً العدد المتوقع في الخطة الاستراتيجية.

وفـي ختام المجلس، وافق المجلس على ميزانية الجامعة للعام الجامعي: 2021/‏‏‏‏2020 والبالغة ملياراً وأربعة عشر مليون درهم، التي زادت على العام الماضي؛ حيث كانت 954 مليون درهم. كما وافق على عدد من المشاريع التي تطور أداء الجامعة ومنها منظومة (Fiـ Wi) وبعض التقنيات الحديثة ومطاعم الطلاب والطالبات وغيرها. ليعتمد بعدها عدداً من التقارير والمشروعات والتوصيات التي قدمتها لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي برئاسة الدكتور طارق بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، واللجنة المالية برئاسة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، واللجنة الأكاديمية برئاسة الدكتور عبيد المهيري، المدير السابق للكليات التقنية في الفجيرة.



اعتماد الترقيات



اعتمد المجلس، عدداً من الترقيات الأكاديمية لأعضاء من الهيئة التدريسية إلى درجة الأستاذية، والأستاذ المشارك. وطرح برامج الماجستير في الرياضيات التطبيقية، والماجستير فـي هندسة معالجة الأغذية، والبكالوريوس فـي المعلوماتية الطبية الحيوية. كما اعتمد إنشاء المركز التحليلي المتكامل، وهو الأول من نوعه في الدولة، وليصبح الهيئة القيادية الرائدة في إجراء البحوث الاستقصائية والدراسات الصيدلانية والإكلينيكية والتحليلية الحيوية والبيئية وفقاً للإرشادات والمستويات الدولية المطبقة.

كما اعتمد خطة الجامعة السنوية 2021/‏‏‏‏2020 لمواجهة جائحة «كوفيدـ 19». ثم اعتمد تخريج 1827طالباً من بينهم 335 طالباً وطالبة من برامج الدراسات العليا، منهم 46 لدرجة الدكـتوراه فـي التخصصات الطبية والهندسية والقانونية وإنسانية وشريعة إسلامية.