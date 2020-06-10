شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات موالية لتركيا تقصف حيّاً في سرت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت في ليبيا، فيما أفادت مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، بقصف ميليشيات موالية لتركيا منطقة سكنية جنوب غربي سرت، وأقرت حكومة الوفاق لأول مرة بحدوث انتهاكات في مدينة ترهونة، في حين أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق والمدن الليبية وخصوصاً في محيط العاصمة طرابلس.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب المحادثة، أن بوتين وميركل «عبرا عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا». وأضاف البيان أن الجانبين «أكدا عدم وجود أي بديل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت وبدء المفاوضات بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالاً لمقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، بقصف ميليشيات موالية لتركيا منطقة سكنية جنوب غربي سرت في ليبيا.

وذكرت المصادر ل «سكاي نيوز عربية» أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين في القصف الذي نفذته ميليشيات موالية لتركيا.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأول الاثنين، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدور بلاده بالمعارك الدائرة في ليبيا، حين أكد أن عمليات السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية مستمرة، على حد تعبيره. واعتبر أردوغان، خلال لقاء صحفي مع إحدى القنوات التركية، أن العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها «حساسة» لوجود آبار النفط هناك.

«الوفاق» تقر بانتهاكات في ترهونة

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إلى ذلك، أقرت حكومة الوفاق لأول مرة بحدوث انتهاكات في مدينة ترهونة. وقال وزير داخلية بالحكومة، فتحي باشآغا، إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية في حكومة الوفاق يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

وندد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان التي جرت على أيدي الميليشيات المدعومة من تركيا، بعد دخولها مدن المنطقة الغربية، مستنكراً ما حصل على أيديها من خراب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة هناك.

من جهته قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، في مقابلة مع قناة «الحدث»، إن أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة، ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل.

مطالبات بمحاسبة دولية

إلى ذلك، أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق والمدن الليبية وخصوصاً في محيط العاصمة طرابلس.

وطالب الاتحاد، في بيان له أمس، مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيله باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المدنيين بمختلف المناطق والمدن الواقعة بمختلف مناطق ليبيا وبمحيط طرابلس تحديداً.

وحث الاتحاد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، على تحمل مسؤولياتهم المعنية بحماية حقوق الإنسان وتفعيل آلياته الخاصة بالمساءلة والمحاسبة عن جميع الانتهاكات والجرائم والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها حكومة الوفاق وفصائلها المسلحة.

(وكالات)