شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع فلويد في جنازة مناهضة للعنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط صيحات منددة بالعنصرية، ومطالبة بتطبيق العدالة، شيع آلاف الأمريكيين، أمس الثلاثاء، في ولاية تكساس جثمان الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، إلى مثواه الأخير، بعدما أثارت وفاته، إثر ضغط شرطي بركبته على رقبته احتجاجات عارمة في أنحاء العالم، في وقت مثل المتهم بقتله لأول مرة أمام القضاء، وأبدى الرئيس الأمريكي رفضه لمطالبات بوقف تمويل الشرطة أو «تفكيكها»، متهماً الديمقراطيين بالتخلي عنها.

ورفرفت الأعلام على طول الطريق إلى كنيسة (نافورة الحمد) بمدينة هيوستون التي ترعرع فيها فلويد، بينما وقفت حشود المشيعين الذين وضعوا الكمامات. ووقف صفان من المشيعين داخل الكنيسة حيث شارك أكثر من 6300 شخص في إلقاء النظرة الأخيرة عليه. وقال مسؤولون في الإطفاء إن عدداً من الأشخاص نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالإعياء بسبب الحر. وقال ماركوس وليامز وهو أمريكي من سكان هيوستون، من أمام الكنيسة: «أنا سعيد لأنه تلقى الوداع الذي يستحقه». وأضاف: «أريد أن ينتهي القتل على يد الشرطة. أريد منهم إصلاح الإجراءات تحقيقاً للعدالة ووقف القتل».

وأجريت مراسم التشييع بعد أسبوعين من وفاة فلويد التي سجلها أحد المارة بالفيديو، عندما ضغط الشرطي الأبيض ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد لقرابة تسع دقائق بينما كان مكبلاً وأعزل على أرض شارع في مدينة منيابوليس، وهو يجاهد لالتقاط النفس ويتأوه طلباً للمساعدة قبل أن يختفي صوته.

ومثل تشوفين (44 عاماً) أمام المحكمة في منيابوليس عبر الفيديو للمرة الأولى. وأمر قاض برفع قيمة كفالته من مليون دولار إلى 1.25 مليون دولار. ويواجه تشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية. بحيث تصل عقوبتها إلى الحبس 40 عاماً في حال إدانته.

أما الشرطيون الثلاثة الذين كانوا يرافقونه عند توقيف فلويد، فوجهت إليهم تهمة التواطؤ ووضعوا قيد التوقيف، بعدما لم توجه إليهم أي تهمة في مرحلة أولى.

والتقى جو بايدن المرشح الرئاسي للديمقراطيين بأقارب فلويد لأكثر من ساعة في هيوستون الاثنين وفقاً لما قاله بنجامين كرامب محامي العائلة. وقال كرامب، إن بايدن الذي سينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة «استمع لآلامهم وشاركهم الأسى». وأضاف «ترك هذا التعاطف أثراً بالغاً لدى العائلة الثكلى».

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وقال مالوري جاكسون، وهو كان زميلاً لفلويد على مقاعد الدراسة، إن الأخير «كانت قامته تفرض الاحترام لكنه لم يكن وحشاً أو أي شيء من هذا القبيل. لم يكن شريراً»، مضيفاً «كان دائماً الشقيق الأكبر». وأحيت التظاهرات المنددة بمقتل فلويد من جديد حركة «حياة السود مهمة»، ودفعت بمطالبات العدالة بين الأعراق وإصلاح الشرطة على قمة أجندة السياسة الأمريكية مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

والأحد، أعربت أغلبية أعضاء المجلس البلدي في أكبر مدينة في مينيسوتا، عن الرغبة في تفكيك وإعادة بناء نموذج جديد للأمن العام بالتعاون مع الشعب بعدما تبين أن «جهاز الشرطة عنصري». لكن رئيس البلدية جيكوب فراي أبلغ انه يفضل «إصلاحاً بنيوياً واسعاً» على التفكيك.

وفي أنحاء البلاد، تجمع عشرات آلاف الأشخاص من السود والبيض في ثورة غضب احتجاجاً على العنصرية، وعنفوا الشرطة ونزلوا مجددا إلى الشارع في نهاية الأسبوع للتظاهر سلميا وطالبوا ب«وقف تمويل الشرطة».

وركع نواب ديمقراطيون في الكونجرس الاثنين على ركبة واحدة في تكريم صامت لذكرى فلويد، قبل كشف النقاب عن حزمة إصلاحات شاملة لعمل الشرطة، رداً على مصرع أمريكيين أفارقة على أيدي قوات إنفاذ القانون. وقال النواب إن مشروع قانونهم يهدف إلى إحداث «تغيير هيكلي هادف يضمن حق كل أمريكي في الأمان والعدالة المتساوية». وذكر بيان أنّ التشريع يسعى إلى «إنهاء عنف الشرطة ومساءلة الشرطة، وتحسين الشفافية في عمل الشرطة».

أما الرئيس دونالد ترامب فيريد أن يحافظ على الحزم نفسه منذ انطلاق التظاهرات أمام قاعدته الانتخابية ووقال من البيت الأبيض: «لن نقلص تمويل الشرطة، ولن نفكك جهاز الشرطة».

وكتب على «تويتر»: «أصيب اليسار الراديكالي الديمقراطي بالجنون». وعلق ترامب على فيديو للمتظاهر السبعينيّ الذي أصيب بجرح في رأسه لدى سقوطه أرضاً بعدما دفعه شرطيان في ولاية نيويورك، انه قد يكون لفّق الحادث.

وكتب: «قد يكون المتظاهر في بافالو محرّضاً من أنتيفا»، الحركة اليسارية. وختم التغريدة «هل يكون ذلك حادثا ملفقا؟». (وكالات)