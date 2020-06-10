اعتقالات بالضفة والقدس وتدنيس استيطاني للأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الخاصة وأدوا صلوات تلمودية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجراً مناطق عدة في الضفة الغربية واعتقلت 18 فلسطينياً من الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله، والقدس، كما هدمت منزلاً في سلون بحجة البناء دون ترخيص، في وقت كثفت أذرع المؤسسة الأمنية «الإسرائيلية» استعداداتها لاحتمال تصعيد أمني كبير في الضفة الغربية قبيل تنفيذ خطة الضم مطلع الشهر المقبل، في حين قدمت السلطة الفلسطينية «اقتراحاً مضاداً» للخطة الأمريكية للتسوية «صفقة القرن»، تتضمن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح مع إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على الحدود.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن ما يقارب من 52 مستوطناً، اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بجولة استفزازية في باحاته وأدوا صلوات تلمودية علنية.

وواصلت قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات في الضفة والقدس؛ حيث اعتقلت 18 فلسطينياً منهم 3 شبان من بلدة العيسوية، فيما اعتقلت خمسة مواطنين من مدينة نابلس. كما داهمت القوات منزل المواطن محمد رياض الساحلي في مخيم بلاطة وفتشته، والذي جرى اعتقاله مساء الاثنين، على حاجز حوارة العسكري. ومن مخيم قلنديا قرب رام الله، اعتقلت القوات الأسير المحرر منذر أبو جلدة عند حاجز الكونتينر شرقي بيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب قضاء الخليل، واعتقلت 3 مواطنين. وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بينهم طالبان في الثانوية العامة، من قرية نحالين. وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من قرية بردلة. كما هدمت سلطات الاحتلال منزلاً في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

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من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: «لقد قدمنا اقتراحاً مضاداً للجنة الرباعية قبل بضعة أيام». وتضم اللجنة العربية: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة. وبحسب رئيس الوزراء، فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف، ينص على إنشاء «دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح». وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن المقترح الفلسطيني، يشمل أيضاً إجراء «تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة». وأضاف أن التبادل، سيكون «متساوياً» من حيث «حجم وقيمة» المناطق.

وقال اشتية: «نريد أن تشعر «إسرائيل» بضغوط دولية... لأول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد «إسرائيل»، لأننا طلبناها».

وأضاف رئيس الوزراء: «الغضب موجود، عدم الرضا موجود، والإحباط موجود، كل هذه تمهد لمشاكل قادمة».

إلى ذلك، قالت صحيفة «معاريف» العبرية أنه ليس لدى المؤسسة الأمنية معلومات استخباراتية ملموسة عن التصعيد، لكن يقدر أن التوترات يمكن أن تؤدي إلى التصعيد في الميدان. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال، فإن التأهب لاحتمال التصعيد في الضفة الغربية يشكل أولوية قصوى. (وكالات)