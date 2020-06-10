خواطر في بوصلة المتغيّرات

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هل يليق بالعربي أن يكون «ملاكاً صامتاً» إزاء عربدة «إسرائيل» وعبث حُماتها؟ لماذا يلوك القلم موضوعاً ثبت أنه هراء في الهواء؟ السبب بسيط، الخروج من الحمّام ليس كدخوله. الذي كسر قواعد القيم الأخلاقية والقانون الدولي، سيجد نفسه في إحدى حالتين: فإمّا سيفاجأ بأن القانون الدولي استعاد قدرته على ردع الخارجين عليه، وإمّا سيصدمه أن ضعفاء الأمس لم يعودوا بادية من الهزال كُلاهم.

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الدنيا تسير في الاتجاه الصحيح. أفِقْ خفيف الذهن، وتأمّل كيف بدّل ربّك الأحوال، كيف غدت قمم الديمقراطيات تستنجد بالجيوش لضبط إيقاع الشارع. لم تتشدق الماكينات الإعلامية بأن في المتظاهرين «شبيّحة»، و»نبّيحة». عفواً، وجّهوا تهماً إلى دول مثل الصين وروسيا، بأنها بعد جريمة التدخل في الانتخابات الرئاسية، ترتكب اليوم جناية صبّ الزيت على نار الفتنة، وكأن العنصرية شيء طارئ لم تعرفه الديمقراطيات الكبرى من قبل. الجاهل بتاريخ الديمقراطية، هو من لا يعرف ماضي نشأتها في اليونان، فهي تستثني ثلاث فئات من الديمقراطية: النساء، العبيد والفقراء. الشرطي الذي لم يستخدم أيّ سلاح في قتل جورج فلويد، غير ركبته، يحتاج إلى اختبار الحمض النووي، أغلب الظن أن في عروقه دماً أثينيّاً.

الدنيا تسير في الاتجاه الصائب. تبيّن للشعوب أن الديمقراطيات عظمتها مشتقة من العظام، فالرأسمالية المستأسدة، المستسبعة، المستذئبة، قل المستأوية من ابن آوى، هي مستقوية برأس المال للعب برأس الآدمي. غداً، الرأسمالية المتغوّلة التي أخرجت الأكثرية من خطط حساباتها، ستكون مكرهة على إعادة النظر في حسابات خططها. خبراؤهم يقولون لا سبيل إلى إعادة المياه إلى مجاريها قبل 2027. لكنهم يخطئون على عادة كل الخبراء في الأزمات الاقتصادية الكبرى. لأن الكوارث الاقتصادية تنفجر فجأة بلا مقدمات محسوسة ملموسة، مثل الزلازل. هذه أمور لا تدرّس في الجامعات. صدقت فيروز فيما لم تقله: «كوارثٌ ما ضمّها كتابٌ.. ولا ادّعتها فطنة الحاسوبِ».

الدنيا تسير في اتجاه مختلف. البوصلة باتت تدور وتلفّ، وتغيّر الهدف. شعوب الغرب ستغيّر المعادلات الداخلية، وهذه ستنعكس على الوقائع الخارجية. هل تكفي هذه الإشارات والتنبيهات في إيقاظ نظام عربي جلده جلد خرتيت، يتبع الريموت، كالروبوت. الإعلام اسمه الإعلام، وظيفته الإفهام، حتى لا يقع العرب في الإبهام والإيهام.

لزوم ما يلزم: النتيجة التحذيرية: إذا ظن أحد أن المتغيرات العالمية مزاح، فهو يقيناً لا يفهم سخرية فلسفة التاريخ.

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