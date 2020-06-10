«الإمارات للبيئة» تجمع 22 مليون كيلوجرام نفايات في 2019

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احتفلت مجموعة عمل الإمارات البيئية تحت رعاية كريمة من المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، ورئيس دائرة الطيران المدني، وعضو فخري في المجموعة، يوم أمس الثلاثاء، من خلال حفل افتراضي أقيم عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، بأبطال إعادة التدوير والاستدامة في دولة الإمارات؛ وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي والدورة ال23 لجوائز الإمارات لإعادة التدوير، وكذلك الفائزين في مسابقة الرسم البيئي 2020.

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، الحفل بكلمة أشاد فيها بجهود مجموعة عمل الإمارات للبيئة؛ للمحافظة على البيئة وزرع ثقافة إعادة التدوير في نفوس الناشئة وتفعيل دور القطاع الخاص في برامج عملية؛ لتوفير الموارد الطبيعية.

فيما كشفت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة في كلمتها عن تمكن المجموعة خلال العام الماضي من جمع أكثر من 22 مليون كيلوجرام من النفايات بواقع أكثر من 18 مليون كيلوجرام من الورق، وأكثر من 330,000 كيلوجرام من علب الألمنيوم وأكثر من 1,2 مليون كيلو جرام من البلاستيك وأكثر من 2,4 مليون كيلوجرام من الزجاج، وأكثر من 100,000 قطعة من أحبار الطابعات، وأكثر من 59,000 قطعة من الهواتف المحمولة.

وأشارت إلى مساهمة المجموعة في تخفيف 78,598 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون، والمحافظة على 119,282 متر مكعب من مساحة مكبات النفايات، وحماية 360,651 شجرة من القطع، والمحافظة على 557,560 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة وتوفير 241,562 جالون من البنزين.

وتحدثت حبيبة المرعشي، عن احتفالات يوم البيئة العالمي التي نظمت هذا العام تحت عنوان: «التنوع البيولوجي» والتي تعزز الرسالة القائلة إن «وقت الاستيقاظ قد حان»، قائلة: «في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء عالمياً، كشفت الطبيعة أنها على وشك الانهيار ومع ظهور الفيروس الذي يهدد حياة البشرية، أصبح من الواضح أن الإجراءات البشرية، بما في ذلك إزالة الغابات والعدوان على موائل الحياة البرية وتكثيف الزراعة وتسريع تغير المناخ قد ساهمت في حدوث خلل في التوازن الدقيق للطبيعة.

وأضافت: إن المجموعة تنظم سنوياً حفل الجوائز للاعتراف بالنجاح والقدرة والصراع والجهد نحو التميز بين شرائح المجتمع، فمن خلال الاحتفاء بالفائزين في جوائز الإمارات لإعادة التدوير، تضع المجموعة معياراً ذهبياً لتقدير الأفراد والمجموعات المهتمين بالبيئة في المنطقة وتشجع الوعي البيئي. وأوضحت: إن حملات مجموعة الإمارات البيئية المتنوعة والسنوية لإدارة النفايات، تشهد مشاركة ما يقرب من 2,000 مدرسة، وما يصل إلى 500 مشارك من الشركات سنوياً. وأن هذا الإنجاز يدعو إلى الاحتفال بأبطال البيئة الذين ينضمون طواعية إلى حملات إدارة النفايات للمجموعة ويعملون بجد لتحقيق نتائج مذهلة على مر السنين؛ حيث تمثل إنجازات هذا العام نحو مستقبل مستدام في الإمارات 23 عاماً من التميز لجوائز الإمارات لإعادة التدوير.

و تم خلال الحفل الافتراضي الإعلان عن الفائزين في مسابقة الرسم البيئي التي شهدت مشاركة أكثر من 500 مدرسة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يشكل الفن تعبيراً مذهلاً لحماية البيئة، ويسهم في تنمية المهارات العقلية والحركية بين طلبة المدارس.