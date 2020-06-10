18 مصلحاً عقارياً في أبوظبي يؤدون اليمين القانونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أدى 18 مصلحاً عقارياً، بينهم امرأة واحدة، اليمين القانونية عن بُعد، أمام المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، عملاً بقرار سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة، القاضي باعتماد الدفعة الأولى من المصلحين العقاريين، للعمل في مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي«تسوية».

تمت مراسم حلف اليمين، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة.

وهنأ المستشار العبري المصلحين المعتمدين، بالثقة التي أولاها إياهم سموّ رئيس الدائرة. وطالبهم ببذل الجهد المخلص في حل النزاعات العقارية ودياً، ما يخفف أعباء التقاضي على كل الأطراف. مشيراً إلى أهمية دورهم في ترسيخ الثقة والاستقرار في القطاع العقاري، وتعزيز اللجوء إلى الحلول البديلة في حل النزاعات، بما يتوافق مع المسرّعات القضائية والحكومية للتنمية المستدامة.

وأضاف أن أبوظبي هي الأولى إقليمياً في استحداث آلية المصالحة العقارية، ما سيسهم بفاعلية في تعزيز المكانة التنافسية للاستثمار العقاري فيها، حيث تعد ريادتها في هذا المجال مؤشراً واقعياً لكفاءة نظامها القضائي، وقدرته على استحداث نظم جديدة للعدالة البديلة للتقاضي، ما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تسريع حركة رؤوس الأموال.