شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتنفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تسجيل أول إصابة بفيروس، أطلق عليه في ما بعد «كوفيد 19»، وانتقال العدوى من شخص إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، وما ترتب عن ذلك من إغلاق للحدود، وانتهاء للدراسة قبل أوانها، حتى وصل الأمر بكثير من الدول إلى حظر الحركة، وفرض حجر منزلي على مدن مليونية، تنفس العالم الصعداء، مع تخفيف قيود العزل عالمياً، وعودة الحياة إلى طبيعتها رويداً رويداً، بعد أن طال أمد الجائحة، وعجزت أعتى المختبرات العالمية حتى اللحظة عن الوصول إلى لقاح، يقي البشرية من خطر لا يزال يحوم حولها، متصيداً ضحاياه بلا هوادة.

المعطيات العلمية، وما تسبب به الفيروس من شلل للنظام الاقتصادي العالمي، ناهيك عن نفاد صبر بعض المجتمعات من الإجراءات المتخذة، أدارت بوصلة المواجهة نحو التعايش معه إلى حين انجلاء غمته، دون إغفال أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفرض رقابة ذاتية، لتصبح دفة المواجهة بين أيدي الشعوب بعد أن قامت الحكومات بالدور المنوط بها، وتعاملت مع التداعيات، وعملت جاهدة على حماية صحة المجتمع، وضمان استمرار الإمدادات التي تكفل دورة الحياة الطبيعية.

تنفس العالم الصعداء لا يعني أن الجائحة أصبحت خلف ظهورنا، وأن خطر الإصابة وانتقال العدوى قد بطل، وما يتم اتخاذه من قرارات يهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الاقتصادي العالمي، وعليه فإن العودة التدريجية للحياة الطبيعية لن تؤتي ثمارها دون تبني أسلوب حياة جديد قائم على الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية، فالوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول للدول وشعوبها في مواجهة مخاطر الفيروس، وتجاوز هذه الأزمة التي يمر بها العالم اليوم.

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أقل ما يمكن قوله إننا نعيش حالياً في مرحلة انتقالية حرجة تتطلب تعاون الجميع واستمرار الناس في حماية أنفسهم، فالفيروس لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي يكون فيها غير موجود بأي مكان في العالم.

الإمارات أبدت منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة من خلال اعتماد سلسلة من القرارات للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على مختلف القطاعات المحورية، واتباع نهج استباقي للتصدي للفيروس وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، فضلاً عن المضي على طريق حماية جميع المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم.

الحذر، ولا شيء غير الحذر، مطلوب من الجميع، وما كان نهجاً للحياة قبل تخفيف القيود يجب أن نمضي عليه، فعدم الاستهانة واجب، والتقيد بالإجراءات الاحترازية مطلب إلى حين انجلاء الغمة.

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