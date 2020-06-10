شكرا لقرائتكم خبر عن متعافون من «كـــورونـــا»..حكايات لاتنسى مع الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:جيهان شعيب

تحدوا «كورونا»؛ بانتصارهم على إصابتهم بالفيروس، بإرادة صلبة، وتصميم حاسم، على الالتزام التام بكل ما فرضته عليهم الجهات الصحية، من علاجات، وعزل، وتوجيهات طبية، فعبروا الخطر بسلام، من دون خسارة أرواحهم، ومغادرة الحياة.

المتعافون من فيروس «كورونا» أبطال في مقاومتهم لهجمة الوباء الشرسة عليهم، التي هدت أجسادهم وقتاً، وضيقت أنفاسهم، فما كانوا يستطيعون التقاطها، وأرجفت صدورهم بسعال متقطع ومتصل، وعزلتهم بعيداً عن أسرهم، إلا أن إرادة البقاء داخلهم كانت أقوى من جميع أعراض المرض، ما ظهر منها عليهم، وما بطن منها في أجسادهم، فكان أن خرجوا من الأزمة بتعافٍ تام، وعادوا لصحتهم، وأسرهم؛ لكنهم في رجوعهم من التجربة الصعبة، لم يكونوا على الشاكلة ذاتها التي كانوا قبلها، فودعوا «الفيروس» بحكايات لا تنسى.

المتعافون من الفيروس، عادوا برؤى ودروس مستفادة، من الرحلة القاسية التي مروا بها، وهم يصارعون الموت تمسكاً بالحياة؛ إذ تشكلت داخل أغلبهم رغبة في تغيير أنماط حياتهم، والكثير من مضامينها، التي درجوا عليها، وعاشوا في ظلها طيلة أيامهم السابقة على إصابتهم، وكذا بعض سلوكاتهم وتصرفاتهم التي ما كانوا ليحيدوا عنها، لولا ما عانوه، إلى أن ودعوا الإصابة بسلام.

المشكلة - كما قالوا - أن إصابتهم كشفت لهم، الرؤية القاصرة لدى بعض أفراد المجتمع عمن يصاب بفيروس «كورونا»، وكأن الإصابة بالفيروس، هي مرض سلوكي، ناتج عن سقطة أخلاقية؛ حيث يشعرون بتجنب البعض لهم، أو النفور أحيانا منهم، أو التنمر عليهم، بما يستوجب تكثيف الوعي المجتمعي بأن «كورونا» مرض كغيره من الأمراض.

ما بين الاستفادة من تجربة المرض، والتشافي وواجب المجتمع تجاه المتعافين، يدور التحقيق:



زيادة التسامح



يروي المتعافي محمد الشرقاوي وزوجته فاطمة الموسى أنهما شُفيا من «كورونا»؛ بعد إصابتهما بالفيروس، ومعاناتهما درجة حرارة مرتفعة، وسعالاً حاداً، وألماً في الحلق، وإرهاقاً، لاسيما زوجته، التي تعاني أصلاً مرض السكر والضغط، وأنهما مرا برحلة فحص دقيقة، وعلاج محدد، وعزل تام في بيتهما؛ حيث ارتأت الجهات الصحية أن يعزلا نفسيهما فيه؛ كونهما يعيشان وحدهما، من دون أطفال، أو أقرباء، وبالتالي لن ينقلا العدوى لأحد.

وأثنى على ما تلقياه من احتواء، وطمأنة، قائلاً: تمت معاملتنا بطيبة شديدة، واهتمام بالغ، ومتابعة حثيثة من الجهات الصحية في الدولة، وتلقينا العديد من الاتصالات منها للاطمئنان علينا، ومنها لتلبية مطالبنا.

وتابع: حينما علمت بإيجابية نتيجة فحصي وزوجتي، حمدت الله كثيراً على الفور؛ لأن المؤمن مصاب؛ ولأنه لاحول ولا قوة لنا في ما أصابنا، على الرغم من أخذنا الحيطة والحذر، والتزامنا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما قررنا سوياً أن ننتصر على «كورونا»، بقوة الصبر، والإرادة، والرضا التام بقضاء الله وقدره، فيما زادت تجربة المرض من إيماننا، وتعلمنا منها أهمية التقيد بكل ما توجه إليه الجهات الطبية وغيرها في أي مجال.

كما نبهتنا التجربة القاسية إلى أن الإنسان لابد أن يلتزم تماماً في كل أمور حياته، فالموت قاب قوسين أو أدنى من الإنسان؛ لذا فقد توجهت بالدعاء المتواصل لله، قائلاً: «يارب إن كان هذا المرض سيكون سبباً في موتي، فسامحني على كل تصرفاتي الماضية، أما إذا شفيت فزد إيماني، وساعدني أن أتقرب منك».

وبصدق فقد نويت وزوجتي أن نتغاضى عن الصغائر، ونتسامح بشكل أكبر في تعاملنا مع الجميع، ونأخذ كل الأمور ببساطة، من دون أي تضخيم أو تعقيد، وأن نسمو بفكرنا، ونوثق علاقتنا بالله عز وجل في المقام الأول.

ترتيب العلاقات



يقول «ع.م»: أصبت بالفيروس، ولا أعلم بالضبط مصدر الإصابة، على الرغم من تقيدي بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحتى تعاملي المادي كان بواسطة بطاقة الصراف الآلي؛ لكن ربما تكون العاملة في المنزل هى التي نقلت الإصابة لي، والحقيقة اكتشفت مع الحجر الطبي، والعزل الذي خضعت له، حقيقة الكثير ممن لديهم تعاملات معي، وكذا بعض الأشخاص الذين كانت تربطني بهم علاقات اجتماعية؛ حيث وقفت على إخلاص البعض ممن بالفعل اهتموا بالسؤال عني، والاطمئنان علي، مقابل من لم يهتموا بي مطلقاً، ولجأوا إلى تجنبي، ونظروا إلي وكأنني وباء، ومن بين هؤلاء بعض الأقرباء، الذين ليسوا على قدر المسؤولية في تفهم أن «كورونا» لا يعد مسبة أو مرضاً أخلاقياً؛ حيث منهم من ابتعد عني تماماً، ومنهم من لم يتواصل معي حتى بالاتصال الهاتفي؛ لذلك قررت بعد أن شُفيت أن أعيد ترتيب علاقاتي الاجتماعية، وأقوم بغربلة بعضها، وعلى المستوى الشخصي سأغير نمط حياتي بصوره تتلاءم مع نضج رؤيتي بعد التعافي، وأيضاً سأقلل من خروجي من المنزل، ومن السفر، وسأتقيد قدر الإمكان في كل أموري؛ حيث لافائدة من التواجد والتسوق بصورة مبالغ فيها، حتى لا أتعرض للعدوى بأمراض أو فيروسات.



سأتفرغ لأسرتي



ويروي «أ. ص» قصة إصابته بالفيروس، وما تعلمه من دروس منه في الآتي: أعمل في إحدى الوظائف التي تتعامل بشكل مباشر مع أفراد الجمهور، ونتيجة الاختلاط، أصبت بالفيروس، وقمت بعزل نفسي بداية في المنزل؛ بعد الشعور بالأعراض، وبعد إجراء الفحص، تم تحويلي إلى العزل في أحد الفنادق، وكانت فرصة لي؛ لمراجعة نفسي في بعض سلوكاتي قبل الاصابة، فمثلاً كنت أهوى الخروج بالسيارة، والتجول في الشوارع بلا فائدة أو هدف، وكنت أقضي معظم وقتي مع أصدقائي، وأنفق أغلب راتبي على كماليات ومظاهر كاذبة، تاركاً أسرتي وأولادي، من دون متابعة أو اهتمام بالشكل المطلوب والواجب، واليوم أشعر بالذنب تجاهم؛ لكنني سأعمل على تعويضهم كل ما فاتهم، من قلة اهتمام ومتابعة، خاصة وأنني في مرضي لم أجد من يساندني معنوياً، ويقف إلى جانبي سوى أسرتي وزوجتي وأولادي.



نظام كامل



ويسرد «م.أ» قصته بقوله: أدرس في الجامعة، وأصبت بالفيروس من الوالد، وحالياً أتواجد معه في العزل، والحقيقة لم أتخيل أن يأتي يوم، واحتجز في غرفة مغلقة لمدة أسبوع أو أسبوعين؛ حيث إنني دائم الخروج والسفر، ولم يكن البيت بالنسبة لي سوى للأكل والنوم فقط، حتى مراجعة دروسي كنت أقوم بها مع زملائي خارج المنزل، والآن أنا موجود في غرفة العزل، وراضٍ تماماً بقضاء الله وقدره؛ لكنني قررت أن أعيد ترتيب أمور حياتي، وأسلوب معيشتي بعد انتهاء فترة العزل؛ حيث سألتزم قدر الإمكان بالبيت، وسألتزم بنظام سلوكي؛ أتقيد فيه بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، وأيضاً سأراجع وأقنن علاقاتي الاجتماعية، فالزملاء منهم من ابتعد عني تماماً، بمجرد علمه بإصابتي بالفيروس، ومنهم من يتواصل على استحياء، على الرغم من أن إصابتي أتت نتيجة المخالطة التي شعرت بأنه لامعنى لها، ونتيجتها تم انتقال الفيروس إلى والدي، فيما باقي الأسرة في انتظار نتيجة الفحص؛ لذا لاشك أن نمط حياتي الاجتماعية بعد «كورونا» سيختلف تماماً عما قبلها؛ حيث سيعم النظام الكامل جميع جوانبها.



انضباط سلوكي



ويذهب «س. خ» إلى أن لامبالاته التي سيحولها لالتزام تام بالإجراءات الاحترازية كانت السبب في إصابته بالفيروس، ومما قاله: كنت بالخارج وعدت إلى الدولة، وتم تحويلي للعزل، عقب إيجابية نتيجة فحصي، والحمد لله أنني لم أتواصل مع الأهل، أو أختلط بهم، مما جنبهم انتقال العدوى لهم، فيما خلال فترة وجودي في العزل راجعت تصرفاتي السابقة، والتي أدت إلى إصابتي بالفيروس، ومنها عدم الاكتراث بالإجراءات الاحترازية في الخارج، وللعلم فأنا لم أخبر أسرتي بالإصابة؛ لأنني أشعر بأن الإصابة نتيجة إهمال شخصي، وهو ما يسبب إحراجاً لي؛ لكنها لاشك تجربة استفدت منها، في وضع أسلوب جديد للحياة، يقوم على الالتزام السلوكي، والانضباط، ومراعاة الأصول، من دون أي تصرفات مستهترة، أو لامبالية وعشوائية، فلقد كنت على وشك الموت، ونجاني الله عز وجل، ولقد اتعظت، وسألتزم تماماً.



الترابط الأسري

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وتبدأ قصة إصابة سعود بن أحمد بفيروس «كورونا» قبل وفاة والده بهذا الوباء بيوم واحد، وفي أواخر شهر مارس/آذار، ووفقاً لروايته: بدأت الأعراض لدي ببعض الضيق في التنفس، وكحة حادة غير طبيعية، استمرت قرابة 30 يوماً، وكنت متعباً جداً، بعدها بدأت بممارسة الرياضه القاسية اليومية، وقمت بأتناول وجبات صحية بانتظام، ومتابعة الفحوصات الطبية، حتى زال الالم من صدري (الكحة) الذي عانيتها كثيراً لفترة، وتماثلت للشفاء لاحقاً، ولله الحمد، بعد أن بقيت بالحجر المنزلي، ولم أخرج خلال فترة إصابتي؛ لكنني استغليت هذا العزل، في القراءة، وتثقيف نفسي، وتصفح المنصات الإعلامية، ومتابعة الكثير من الأشياء التي لم يسبق لي مشاهدتها في التواصل الاجتماعي، وبدأت في البحث بشكل عميق جداً، ووقفت على التجارب التي مرت على المرضى حول العالم، وعلى الأطباء، ومدى تفاوت المرض معهم، وقوته، وسيطرته عليهم.

الحقيقة «كورونا» كانت تجربة قاسية، إلا أنني كنت أقوى منها، وتجاوزتها بالعزلة والصبر، وبعد مدة تقارب أسبوعين تم إجراء تحليل مخبري لي، وجاءت النتيجة سالبة.

ويقول: لا يمكن أن أصف الشعور الذي انتابني، لقد مررت بتجربة قاسية لن أنساها طوال حياتي، وخصوصاً العزلة التي عشتها، والألم الذي كان في رقبتي وصدري؛ حيث إنني كنت لا أقوى على تحريك رقبتي، وأشعر وكأنها أصيبت بالكسر، وكذلك كنت أشعر بثقل على كتفي، ومن خلال تجربتي هذه واللحظات الصعبة التي مررت بها فيها، ورؤية معاناة العالم من هذا الوباء، فإن هذا الضيف الثقيل، علمنا درساً لن ننساه طوال حياتنا، وخصوصاً في معنى الترابط الأسري، والتعامل مع المجتمع بجميع فئاته، وعمل الخير دائماً على الرغم من انشغالنا في هذه الحياة، وأيضاً حدث تغير جذري بداخلي، من ناحية ضرورة الاهتمام بصحتي، وممارسة الرياضة في المنزل، وأخذ الحيطة والحذر في كل الأمور، والتقيد بالإجراءات اللازمة.

وأيضاً علمني هذا المرض أنه لا بد في الحياة من وضع أولويات، وتخطيط مسبق؛ لتسييرها بنجاح، وأن المحافظة على الصحة عامل رئيسي في حياتنا، ويجب الالتزام في ذلك بممارسة الرياضه اليومية، والغذاء الصحي؛ لأننا لا نعلم ماذا سيحدث بعد «كورونا»؛ حيث عملت الكثير من الحكومات على دراسة طرق التعايش لما بعده؛ للحد من انتشاره.

وتابع: رسالتي لجميع إخواني وأخواتي تتلخص في ضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، وتحمل المسؤولية المجتمعية بالمحافظة على سلامتنا وسلامة هذا الوطن، وأود أن أشكر كل الأطباء والممرضين والمسعفين، فهم أبطال خط الدفاع الأول؛ لجهودهم التي يقومون بها في سبيل المحافظة على أرواح الناس.



الاحتواء النفسي



وحين الوقوف على وجهات النظر المجتمعية، في كيفية احتواء المجتمع للأشخاص الذين تعافوا من المرض، والتعامل معهم في جهات العمل، وبحسب محمد مبارك مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، يقول: تعد الإمارات من أوائل الدول في معالجة جائحة «كورونا»؛ من خلال إجراء الفحوص الشاملة، والتدرج العقلاني في إجراءات التعقيم، وطمأنة القيادة الحكيمة للجميع بأن الوضع تحت السيطرة، وتكاتف الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وحزمة المحفزات الاقتصادية، وتكامل البنية التحتية الإلكترونية، والتشريعات والقرارات الوزارية؛ لاحتواء الأزمة؛ عبر إجراء فحوص من السيارة، وغيرها، مما حققت به الدولة ريادة وتصنيفاً متقدماً في إجراء الفحوص، والتصدي للوباء.

وبالنسبة للموظفين الذين أصيبوا بالفيروس، وتعافوا من المرض ممن يندرجون ضمن الفئات الأربع الذين نظرت لهم الحكومة نظرة استثنائية، وهم: أصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، والحوامل، وكبار السن، فيفترض معاملتهم بشكل مختلف، بأن يستمروا في مزاولة أعمالهم عن بُعد خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، على أن تكون هناك متابعة لقياس أدائهم وإنتاجهم، مع توعيتهم بالحرص على نظام صحي معين؛ لرفع مناعتهم، وممارسة الرياضة بانتظام، والالتزام بشكل أكبر بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والابتعاد عن أماكن التسوق على تنوعها؛ للبعد عن مسببات الإصابة ب«كورونا»، مع الخروج من البيوت للضرورة فقط.

أما من أصيب بالفيروس، وتعافى من غير الفئات الأربع، فيمكنهم العودة لأعمالهم، على أن يغيروا منظومة ونمط حياتهم، بعد مرورهم بتجربة المرض الصعبة، وعلى الجميع من زملائهم في العمل استقبالهم بشكل عادي، واحتوائهم نفسياً وعاطفياً، ورفع معنوياتهم؛ لإشعارهم بأنهم من المقبولين في المجتمع، ومن المرغوب فيهم، مع عدم إساءة معاملتهم بأي شكل، ولا بد من وجود تباعد جسدي بين المكاتب، وأماكن الاستقبال في جهات العمل بشكل عام، وعليهم أيضاً مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وبشكل عام يجب على من تعافى من «كورونا» عقب إصابته، وكذا من لم يصب أصلاً، أخذ الحيطة والحذر؛ خشية معاودة الإصابة بالفيروس، أو التقاط العدوى به، فيما لاشك أن جهات العمل عملت على تجهيز مقارها بشكل جيد، وحرصت على توفير المعقمات على المكاتب، وفي المداخل، والمخارج وغيرها، فضلاً عن ذلك فلابد من الأخذ بالقاعدة التي توجب أن ينظر الكل للآخر على أنه مصاب، مع النظر لنفسه بأنه مصاب، وقد يعرض الآخرين للإصابة بالعدوى، بما يدفع باتجاه الالتزام، والتقيد التام بالتوجيهات، وبذلك يمكن أن نمر من الأزمة بسلام، وأن نصل إلى الرقم صفر في القضاء التام على هذه الجائحة بسهولة، فيما ينبغي على الجهات الصحية من أطباء، وممرضين، ومراكز طبية، القيام بتثقيف وتوعية أفراد المجتمع؛ خاصة فئة الموظفين حول «كورونا»، وكيفية تجاوز الأزمة بسلام، مع تقديم نصائح، وإرشادات، واستشارات نفسية وصحية مجانية، وتنظيم ورش ودورات، في هذا الصدد، مما يسهم في الاستقرار النفسي للجميع.

ولاشك أننا على يقين بأن الجائحة ستنقضي، حالها حال الكثير من الأمراض والأوبئة التي مرت على البشرية، فيما على الإنسان أن يتعلم من أي أزمة تمر عليه، وقد تعلمنا أشياء كثيرة في الدولة؛ من خلال هذه الأزمة، أولها أننا في أيد أمينة؛ وأنه على الرغم من أن هناك خسائر لحقت بكثير من الأنشطة، فإنها من الممكن أن تعوض في كل الأحوال، عدا الخسائر في الأرواح التي لا يمكن تعويضها.



الصبر والاحتساب



ينصح د. عزيز بن فرحان العنزي، أفراد المجتمع بحسن معاملة من أصيبوا بمرض «كورونا»؛ لأنه يعد ابتلاء عظيماً، يطهر الله عز وجل من يُبتلى به من عباده، على أن يتحلى من كتب الله لهم الشفاء من هذا المصاب بالأخلاق الإيمانية، والآداب الإسلامية، ومن كلماته: من أصيب بالفيروس فلا شك أنه ابتلي ببلاء عظيم، ووقع في خطب جسيم؛ لعظم وخطورة هذا الوباء، ومن مات ترجى له الشهادة؛ لعظم البلوى، وأما من عافاه الله؛ فيجب عليه أن يتأدب بآداب أهل الإسلام، وأن يتخلق بأخلاق أهل الإيمان، ومن ذلك أولاً كثرة حمد الله وشكره والثناء عليه، وأن يترجم ذلك ترجمة عملية؛ من خلال تصرفاته، وأفعاله، وأقواله، والأمر الثاني أن يعلم بأن هذا الوباء إنما هو رسالة من الله جل وعلا، إلى الناس جميعاً، ولله عز وجل آيات في خلقه وفي عباده، أما أهل الإيمان تنفعهم مثل هذه الآيات، فيستثمرونها استثماراً صحيحاً، ويترقون في مدارج الكمال، ويعودون إلى الله جل وعلا، وعلى بقية الناس ألا يسخروا ممن ابتلي بهذا البلاء.

إن أهل الابتلاء إذا صبروا واحتسبوا يمشون على الأرض، وليس عليهم خطيئة، وهؤلاء هم أحباب الله جل وعلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أحب الله عبداً ابتلاه)؛ فالواجب على الناس أن يقوموا بالتهنئة، ويباركوا لهم أن نجاهم الله عز وجل من الوباء، وأن يتعاملوا معهم تعاملاً طبيعياً، بعيداً عن الحساسية، وكيف يبتعد مسلم عن أخيه الذي نجا من هذا البلاء، ومن هذا المرض، والله تعالى يقول «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»، ويقول جل وعلا: «إنما المؤمنون إخوة»، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

والواجب على من عافاهم الله وسلمهم أن يلتزموا بالإرشادات الطبية، والتوجيهات الصحية، فإذا قال لهم الأطباء أن يبتعدوا عن صلاة الجمعة والجماعة، حتى تقوى مناعتهم، فعليهم الالتزام بذلك، أما إذا قيل لهم قد عافاكم الله معافاة كاملة، فالواجب عليهم ألا يتخلفوا عن الجمع، ولا عن الجماعات، وأن ينخرطوا في المجتمع بشكل طبيعي، والواجب على أهل الإسلام والإيمان أن يكونوا على قدر هذه الألقاب، التي اختارها الله عز وجل لهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، ويبذلوا جميع الوسائل والأسباب التي تعين على بقاء وشيجة الأخوة الإيمانية، وأتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بأن يحفظ الجميع.



معاملتهم بإنسانية



ويشيد عثمان النقبي «رجل أعمال» بالإجراءات الصحية والاحترازية التي تم إقرارها مع بداية جائحة «كورونا»، لاسيما ارتداء الكمامات، وقفازات اليد، والاهتمام بالتعقيم، وما يتبع ذلك من تداعيات، تترتب على الإصابة به، كالعزل المنزلي وعدم المخالطة، ذاهباً للقول: المشكلة أن بعض المصابين بالفيروس، لا يفصحون عن إصابتهم به، ويخفون ذلك، ويتسترون بعيداً عن الأهل والأصدقاء؛ تحرجاً من المرض، على الرغم من أنه مثل غيره من الأمراض، والسبب خشيتهم من اتهامهم بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، أو خوفاً من اتهامهم بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية المقررة، مما يشعر الواحد منهم بالتقصير تجاه نفسه، وغيره.

وأيضاً قد يعتقد المصاب بأنه في حال إعلانه عن إصابته ومعرفة المحيطين بذلك، فقد يتجنبون الاتصال به، ويرفضون التعامل معه، ويبتعدون عنه، ولا يخالطونه، مما يسبب له ازعاجاً نفسياً، ويشعره أنه منبوذ، فيما قد يتسبب بإخفاء إصابته في عواقب وخيمة لمن حوله؛ حيث قد ينقل وينشر العدوى في محيطه بالكامل، بما يدل على انعدام المسؤولية، لاسيما وأن أكثر الفيروسات تنتقل بالمخالطة، بما يتوجب الوعي التام بذلك، فيما على المجتمع احتواء من يصابون بالمرض، ومعاملتهم بتحضر وإنسانية، فالإصابة بالمرض، والتشافي والتعافي منه بيد الله وحده.



د.عبد العزيز المهيري: مرض كغيره



عن تراجع البعض عن الخضوع للفحص؛ خجلاً من اكتشاف إصابتهم بالفيروس، أو خشية التنمر عليهم، نبه د.عبد العزيز بن بطي المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية إلى أن المرض لا يفرق بين شخص وآخر، وأنه كغيره من الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها أي إنسان، منبهاً إلى أن أي شخص يشعر أن لديه أية أعراض لفيروس «كورونا»، ولايخضع نفسه للفحص، يعد مخالفاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، كما يعد مسؤولاً عما قد يتسبب فيه من إصابة للآخرين، قائلاً: ننصح الجميع بالتواصل مع الجهات الصحية المعلن عنها، والذهاب إلى مراكز الفحص المنتشرة في الدوله حال الشعور بأي أعراض غير طبيعية، ويجب زيادة الوعي، وحث جميع أفراد المجتمع؛ للعمل يداً بيد مع الحكومة في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتصدي ومواجهة «كورونا»، والإحساس بالمسؤولية، والتقيد التام بالتعليمات والتوجيهات.

الإصابة بفيروس «كورونا» ليس وصمة عار، كما أنه لا يعد مرضاً مخجلاً، وإنما هو كغيره من الأمراض التي تشفى، باتباع إجراءات طبية معينة، وأخذ العلاجات الموصوفة؛ لكي تتحسن الحالة، ويعبر المصاب إلى بر الأمان، فيما نشكر الحكومة الرشيدة على توفير وتسخير الإمكانات كافة للمواطنين وجميع من يقيمون على أرض الإمارات؛ للحصول على الخدمات وفحوص الفيروس، فضلاً عن حصول الدولة على إشادة معظم دول العالم، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان على جميع ما قامت به في مواجهة جائحة «كورونا».



جاسم النقبي: الحبس أو الغرامة



يحذر المستشار القانوني جاسم النقبي من إساءة البعض للمتعافي من «كورونا»؛ عبر ازدرائهم له أو دعوة الآخرين لتجنبه، والابتعاد عنه، ومن حديثه: قيادتنا الحكيمة، والجهات المعنية، جعلتنا في موقع الحذر والوقاية، وليس موقع الخوف من بعضنا والآخرين؛ لأن ذلك يؤدي الى ردود فعل نفسية سلبية، تلحق بالمتعافين من «كورونا»؛ حيث إن التنمر تجاه أي مصاب تم شفاؤه من «كورونا» أو ما يزال مصاباً بالفيروس، ووضعه محل ازدراء؛ يعاقب عليه القانون، أما الحذر والوقاية؛ فهو في التباعد الجسدي، وليس الاجتماعي؛ لأننا كقيادة وحكومة وشعب مترابطين اجتماعياً، ومتباعدين جسدياً؛ للوقاية والحذر، فنحن كما قال الشاعر في الظاهر على افتراق.. وفي الداخل في تلاق.

يجب ألا نخاف من المتعافي من «كورونا»، أو حتى من لا يزال مريضاً؛ حيث إذا سخر أحد من أي منهما، كمن يشبهه بمن أصابه الجرب، أو يدعو للابتعاد عنه، سيعاقب على ذلك وفقاً لجرائم السب والقذف في قانون العقوبات الاتحادي، الذي ينص على أن كل قول أو فعل يجعل الشخص محل ازدراء أو عقاب، يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس أو الغرامة، وبشكل عام المتعافي من «كورونا» هو شخص أصيب بمرض، وشفاه الله، وأصبح صحيحاً، كأي إنسان آخر طبيعي لم يصب بأي أمراض.



د. صقر المعلا: ليس خطراً



«كورونا» ليس مرضاً خطراً أو عيباً؛ لذا لايجب الحكم بالإعدام على من أصيب به؛ حيث إن هناك الكثيرين ممن تشافوا وتعافوا منه، وعادوا لممارسة مختلف جوانب حياتهم، هكذا يؤكد د. صقر المعلا نائب مدير مستشفى القاسمي، منوهاً إلى أنه لابد من الوعي بوجوب إخضاع النفس للفحص، واللجوء للمساعدة حين الشعور بأعراض الإصابة بالفيروس؛ لأن إخفاء المرض يضر بكل الأعزاء المحيطين بالفرد من الزوجة، والأهل، والأبناء، حتى ولو كانت نسبة الوفيات قليلة؛ جرّاء المرض فإنه لا يجب الاستهانة به.

وأيضاً على كل من يشعر بأعراض خفيفة للمرض، أن يقوم بعزل نفسه لمدة أسبوعين بعد تبيان إيجابية الفحص حتى تهدأ لديه الأعراض إلى حين زوالها، مع عدم الاختلاط بالآخرين بأي حال من الأحوال، مع الحرص على الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لأن مساعدة الدولة لها أهمية كبيرة في مواجهة المرض، خاصة وأن استهانة مريض واحد به، يمكن أن يؤدي إلى إصابة مئة شخص؛ بل ووفاة من يعاني ضعفاً في المناعة.