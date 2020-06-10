مبـاراة شطرنــج بــين الأرض والفضــاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجه رائدا فضاء روسيان في محطة الفضاء الدولية أمس الثلاثاء بطل شطرنج موجوداً على الأرض خلال مباراة بثت مباش رة وكانت نتيجتها التعادل.

وتسلح أناتولي إيفانشين وإيفان فاجنر بجهاز لوحي بدلاً من رقعة الشطرنج وواجها في حالة انعدام الجاذبية سيرجي كارياكين الاستاذ الدولي في اللعبة، الذي جلس في متحف الفضاء في موسكو.

ونقلت محطة الفضاء الروسية «روسكوسموس» المباراة مباشرة عبر «يوتيوب»، وانتهت على تعادل بعد حوالى 15 دقيقة.

وعلق أناتولي إيفانيشين وقد جلس إلى جانبه إيفان فاجنر «كان شرف عظيم لنا ألا نخسر».

وقال كارياكين: المباراة كانت على حد السيف وبمستوى جيد، رغم قصرها إذ لا يمكن لرواد الفضاء أن يبقوا في بث مباشر لفترة طويلة. ونظمت المباراة بمناسبة مرور50 عاماً على أول مباراة شطرنج أقيمت بين رواد فضاء سوفييت في مهمة ونظراء لهم على الأرض في التاسع من يونيو/ حزيران 1970.