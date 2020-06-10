وهج انفجار نجم يتفوق على الشمس بآلاف المرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



وثق فريق من الباحثين من جامعتي «نيويورك أبوظبي» و«موناش» في أستراليا، لأول مرة على الإطلاق، العملية الكاملة لتصادم مواد في نجم نيوتروني من مسافة بعيدة، ما أدى إلى انفجار نتج عنه أشعة سينية بتوهج يفوق توهج شمسنا بآلاف المرات، وجرى ملاحظة هذا الحدث باستخدام عدد من الترددات المختلفة، بما في ذلك أجهزة القياس عالية الحساسية للأشعة الضوئية والسينية والأجهزة البصرية الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن الفيزياء الكامنة وراء تلك العملية حيرت الفيزيائيين على مدار عقود من الزمن، وهذا يعود جزئياً إلى وجود عدد قليل جداً من الملاحظات الشاملة التي تتناول الظاهرة.

وتمكن الباحثون من ملاحقة أحد الأنظمة المتراكمة الخاصة بأحد النجوم النيوترونية أثناء دخوله في مرحلة الانفجار، وشهدوا الحدث منذ بدايته، أي من النشاط الأول الذي جرى ملاحظته بصرياً، وبداية انبعاث الأشعة السينية، وحتى نهاية الانفجار. وكشفت الملاحظات أن المادة تستغرق 12 يوماً أثناء توجهها نحو النجم النيوتروني واصطدامها به، وهي فترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقاً؛ إذ تشير معظم النظريات السابقة إلى أنه ينبغي حدوث تأخير لمدة يومين إلى ثلاثة أيام فقط.



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تم تقديم البحث إلى الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، وجرى استعراضه خلال اجتماع الجمعية الفلكية الأمريكية، وقاد فريق البحث المرشحة لنيل درجة الدكتوراه أديل جودوين من كلية موناش للفيزياء وعلم الفلك الأسترالية، بالتعاون مع الأستاذ المشارك في جامعة موناش دنكان جالواي، إضافة إلى الأستاذ المساعد في الفيزياء في جامعة نيويورك أبوظبي ديفيد راسل، إلى جانب باحثين دوليين آخرين.

وقال ديفيد راسل الأستاذ المساعد في الفيزياء في جامعة نيويورك أبوظبي: عملنا لعدة سنوات في محاولة لتسجيل مشاهدة كاملة لهذه الظاهرة منذ بدايتها، وتمكنا من رصد هذا السطوع والتوهج المذهل في الوقت المناسب، مما أتاح الفرصة للمجتمع الفلكي لقياس الأشعة السينية وفوق البنفسجية وتدوين الملاحظات الراديوية في وقت مبكر، أي قبل بدء الانفجار الرئيسي.

وأضاف راسل: أتاحت لنا مشاهدة هذه الظاهرة الفرصة لتسليط الضوء على البنية الفيزيائية التراكمية لأنظمة النجوم النيوترونية، إضافة إلى أنها أعطتنا نظرة أعمق حول هذه الموجات الكبيرة من الأشعة الكونية التي ولدها الانفجار، وهو الأمر الذي حير الفلكيين لفترة طويلة من الزمن.