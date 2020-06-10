عُمان تغلق مناطق سياحية وتعيد فتح أنشطة تجارية اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”، وكالات

سجلت عدة دول عربية أمس الثلاثاء، ارتفاعاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات التعافي،فيما أعلنت سلطنة عمان تغلق مناطق سياحية احترازياً وتعيد فتح أنشطة تجارية اليوم الأربعاء ،في حين أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسمياً ارتباط موعد الانتخابات البرلمانية بالوضع الوبائي.

وأعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 108571 حالة، فيما تم شفاء 1815 حالة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 76339 حالة، حين تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة 31449 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686.

في الأثناء، استعرض مجلس الوزراء السعودي أمس مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا، على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في السعودية، واطمأن على ما يقدم لها من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والعناية الطبية.

مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية

وتابع المجلس مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق السعودية القائمة على التباعد الاجتماعي، مشدداً على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً، بما يسهم في حماية صحة الجميع وتقليل أعداد المصابين.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس بلوغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة، فيما تم تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 33140، في حين تم تسجيل أربع حالات ليصبح مجموع حالات الوفاة 273 حالة.

وفاة و314 إصابة جديدة في البحرين

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الثلاثاء تسجيل وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28، فيما تم تسجيل 314 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15731.

ارتفاع في الإصابات بسلطنة عمان

وسجلت سلطنة عمان أمس الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على أساس يومي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 712 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 604 إصابات في اليوم السابق، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة 18198 و83 حالة وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.

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وقررت السلطات العمانية أمس إغلاق محافظة ظفار والجبل الأخضر وجبل شمس وولاية مصيرة ومنع أي أنشطة سياحية فيها اعتبارا من السبت المقبل حتى الثالث من الشهر المقبل لتفادي انتشار فيروس كورونا . وتأتي هذه الإجراءات نظرا لحلول موسم السياحة الصيفية في السلطنة اذ قررت اللجنة المعنية بمحاربة كورونا منع أي تجمعات أو أنشطة سياحية في تلك المدن.

كما قررت اللجنة إعادة فتح عدد من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداء من اليوم الاربعاء وفقا للاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسمياً ارتباط موعد الانتخابات البرلمانية بالوضع الوبائي.

وقال خلال ترؤسه أمس جانباً من جلسة مجلس الوزراء «إن ضمان المحافظة على صحة الأردنيين وسلامتهم هو الاعتبار الأول الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها».

إغلاق مسجد شرقي عمّان

وأكد الملك عبد الله تعامل الأردن مع أزمة «كورونا» حتى الآن بأقل الخسائر وأن المرحلة الجديدة هي كيفية تطوير الوضع الاقتصادي.

وحذّر العاهل الأردني مع عدم الالتزام بالقرارات واتباع الإجراءات المطلوبة وقال «إن إغلاق البلاد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة».

وأغلقت الحكومة مسجد عمر بن الخطاب شرقي عمّان احترازياً وعزلت عمارة ثانية في المنطقة، وذلك بعد تسجيل حالات مصابة خالطت طبيب أسنان.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 14 إصابة جديدة، بينها حالتان من الكوادر الصحية إضافة لسائقي شاحنات على الحدود وحالات من الخارج وذلك بإجمالي 845 إصابة.

بغداد تتصدر في الإصابات والوفيات

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، تسجيل انخفاض بأعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا.

وانخفضت الإصابات إلى نحو النصف تقريباً، حيث سجلت 787 إصابة، ليصل عدد المصابين الكلي إلى 14268، كما انخفضت الوفيات إلى 22 حالة فقط، ليكون مجموعها 392. ومثل كل يوم، تصدرت العاصمة بغداد أعداد المصابين ب258 إصابة، وسجلت 259 حالة شفاء.

أعلنت تونس، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة لليوم السادس على التوالي، وأفاد بيان لوزارة الصحة بتسجيل تحليل إيجابي واحد لحالة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.