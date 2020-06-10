شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة» تدعو «الوفاق» الليبية للتجاوب مع المبــادرة المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن تعلن حكومة الوفاق الليبية، عن موقف إيجابي من إعلان القاهرة، الذي يتضمن وقفاً لإطلاق النار والانخراط في مسار سياسي شامل يخرج ليبيا من أزمتها الحالية، فيما جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بمرجعيات وثوابت مؤتمر برلين، في حين أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة بين الأطراف الليبية، مرجّحاً إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا قريباً.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، في تصريحات، أمس الثلاثاء: نأمل أن تعلن حكومة الوفاق موقفها من المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية شاملة، وأن يسمح هذا الموقف بانخراطها في العملية السياسية.

وأضاف: «في تقديري، ليس من الضروري القبول الكامل أو التسليم الكامل بأن هذه المبادرة هي الأساس الوحيد للحل، لكن المطلوب نية طيبة ومخلصة للمضي قدماً في الحل السياسي الذي تطالب به الجامعة حقيقة منذ اندلاع الأعمال العسكرية في الرابع من إبريل/نيسان 2019».

جدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي التأكيد على أن الجامعة لم تكن تؤمن للحظة واحدة بأن الأعمال العسكرية يمكن لها أن تحسم الموقف في ليبيا، وهذا الموقف أكدته الجامعة مرات عدة.

لا أحد يتطلع للسيناريو السوري

كما جدد زكي تأكيد الجامعة على أن «المسار السياسي هو الذي يمكن أن يؤدي لإنهاء الأزمة في ليبيا»، مطالباً «جميع الاطراف أن تؤمن بهذا، وأن ينعكس هذا الإيمان بجلوسها معا كأطراف ليبية باعتباره نزاعاً ليبياً ليبيًا في المقام الأول».

وعن رأيه في ما يقال إن نجاح المبادرة المصرية مرهون بمدى تعاون الأطراف الخارجية المتداخلة في النزاع الليبي، قال زكي: «هذا صحيح، لأن الوضع الميدانى في ليبيا تطور إلى الحد الذي أصبحت التدخلات الخارجية تعطل وتصعب من العودة للمسار السياسي بالمنطق الذي نتحدث عنه، خاصة بعد إعلان القاهرة الذي يقوم على أن الليبيين إخوة وعليهم أن يعودوا إلى المسار السياسي باعتباره المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة، وبناء ليبيا الجديدة التى يرغب فيها الشعب الليبي».

وتابع زكي: شبح ابتعاد الوضع السوري عن الحل العربي يخيم على الجميع، ولا يرغب أحد في تكرار الأمر في ليبيا.

من جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بمرجعيات وثوابت مؤتمر برلين حول ليبيا بوصفه الإطار الأمثل لحل الأزمة.

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وحول المبادرة المصرية، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيب بوريل عن تشجيع الاتحاد لجميع المبادرات التي تتوافق مع خط مؤتمر برلين، وأن المبادرة المصرية «إيجابية» لأنها لا تتعارض مع توصيات هذا المؤتمر.

وقال: نكرر أنه لا يوجد بديل لأي حل لا يعكس توصيات مؤتمر برلين لأنها توصيات اعتمدها قرار صادر عن مجلس الأمن، ويجب الدفع لاستئناف مفاوضات لجنة «5+5» في إطار الأمم المتحدة.

واشنطن مستعدة لدعم قيام انتخابات

في الأثناء، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة بين الأطراف الليبية، مرجّحاً إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا قريباً.

وذكرت السفارة الأمريكية على حسابها في موقع «فيسبوك»، أمس، أن نورلاند التقى برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الاول الاثنين.

وأضافت أن المسؤولين اتفقا على ضرورة «أن تكون المفوضية مستعدة وأن يتم دعمها بشكل ملائم»، للتحضير لإجراء انتخابات «مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وإجراء حوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة».

من جانبها، أكدت السعودية، أمس،‬ أهمية حماية ‫ليبيا‬ من التدخلات الخارجية، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وجدد مجلس الوزراء السعودي، ترحيب المملكة بالجهود المصرية. وأشاد المجلس بالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي في ليبيا. وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

ترحيب جزائري بإعلان القاهرة

في سياق متصل، أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، أن الجزائر تلعب دور الوسيط في الأزمة الليبية.

وقال بلعيد، إن الجزائر تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف، لأنها تعمل على لعب دور الوسيط، والذي لا ينحاز لأي فريق أو ينتظر شيئاً آخر. وأضاف أن الجزائر ترحب بالمبادرة المصرية، وبكل مبادرة من شأنها كف الدماء.