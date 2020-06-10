أسئلــة غامضــة فــي «القــارئ المُخلِــص»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت ترجمة لرواية «القارئ المُخلِص» وهي من تأليف الروائي الفلندي ماكس سييك وترجمة ماجد حامد ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة.

تقول الرواية: بعد انتهاء روائي شهير من جلسة حواريّة حول أعماله الأدبيّة، يتلقى اتصالاً تبلغه فيه الشّرطة بمقتل زوجته في ظروف غامضة وطريقة مبتكرة. وفي طريق عودته إلى المنزل رفقة ضابطة شرطة، يتعرضان لحادث ويموتان حرقاً. ولكن المفاجأة تتمثّل في ظهور الروائي الميت حرقاً في اليوم التالي في محطة المترو. ومن خلال التحقيقات الأولية، يتبين أن هنالك سلسلة من الجرائم تتطابق مع ما ورد في ثلاثية للمؤلف بعنوان مطاردة الساحرات.

غير أن المفارقة الحقيقية ليست في سلسلة الجرائم وحدها، بل في حدث آخر يستهدف المحققة الرئيسية في القضية التي تتعرض إلى جملة من الأحداث تطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات حول دور صديق المحققة الإيطالي، والمغزى من ادعاء موت المؤلف وظهوره مجدّداً، وهل الأمر مرتبط بالأعمال الأدبية؟، أو مجموعة سريّة تمسك بخيوط سلسلة الجرائم هذه لهدف ما؟.