الكاظمي: العراق يواجه أزمات كبيرة ونحن أمام تحدٍّ حقيقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، إن بلاده تواجه أزمات كبيرة، مشيراً إلى أن العراق أمام تحد كبير، فيما أكد المتحدث باسم تحالف «الفتح»، أحمد الأسدي، أن الحوار المرتقب مع واشنطن يجب أن يبنى على أساس إخراج القوات الأمريكية من العراق، في وقت أكد التحالف الدولي تحطم طائرة في قاعدة التاجي نتيجة خلل فني، وإصابة 4 من طاقمها، في حين أعلن الجيش العراقي عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد.

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وأكد الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، أن «الإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة يؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح». وأضاف «نستجيب لمطالب المواطنين، ونحس بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا». وأشار الكاظمي إلى أن «العراق أمام مرحلة تحد حقيقي نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار سوى النجاح».

من جهة أخرى، قال الاسدي في مؤتمر صحفي، إن «هذا الحوار يجب أن يبنى على أساس ثابت وهو قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق»، مبيناً أن «القرار الذي أصدره البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق ملزم». وطالب الأسدي اللجنة المكلفة بأن تضع أساس هذا الحوار وهو حفظ السيادة العراقية، وتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية. وأشار إلى «وجود مساع لمجلس النواب لتشكيل لجنة رقابية من لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين لمتابعة الحوار بين بغداد، وواشنطن».

في غضون ذلك، اكد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، أمس الثلاثاء، أن حادث تحطم طائرة للتحالف في قاعدة التاجي الجوية في أطراف العاصمة بغداد، جاء نتيجة عطل فني، فيما أعلن الجيش العراقي أن عناصر مسلحة مجهولة أطلقت، ليل أمس الأول الاثنين، صاروخاً سقط في محيط مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود عراقيون، وأمريكيون، في هجوم جديد على المصالح الأمريكية في هذا البلد. وأشار إلى أن «الطائرة تخطت المدرج واصطدمت بالجدار، الأمر الذي أدى إلى تضرر هيكلها، واشتعال النار فيها». وأضاف أن «الحادث تسبب بإصابة 4 من أصل 16 كانوا على متنها، وتم نقلهم لتلقي العلاج». وكان مصدر أمني عراقي قد ذكر، مساء أمس الأول الاثنين، أن «طائرة نوع C130 تابعة التحالف الدولي تحطمت أثناء هبوطها في قاعدة التاجي بعد احتراق المحرك». وأضاف أن «ذلك جاء بسبب خلل فني». وكانت «خلية الإعلام الأمني» أعلنت في بيان مقتضب عن «سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد، وقد تبين أن انطلاقه من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد، حيث شرعت القوات الأمنية بعملية تفتيش بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي». وقال مصدر عسكري إن الصاروخ «لم يسفر عن إصابات، أو أضرار». وتقع في محيط مطار بغداد الدولي قاعدة عسكرية يستخدمها جنود عراقيون، وأمريكيون.