فـرنــسـا تـفـتـح تحـقيـقـاً حــول إدارة أزمــة «كــورونــا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مضت روسيا قدماً في رفع إجراءات العزل عن العاصمة موسكو، وإعادة حياة سكانها إلى وتيرتها الطبيعية، في حين سجلت الولايات المتحدة أدنى حصيلة وفيات منذ شهرين، وقررت إسبانيا فرض ارتداء الكمامات إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

وفي الساعات ال24 الأخيرة سجلت روسيا 8595 حالة جديدة، وهو رقم مستقر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع و171 وفاة. ومستنداً إلى هذه الأرقام المشجعة، أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، رفع «الحجر المنزلي» المطبق منذ نهاية مارس/‏ آذار، ونظام الأذون الإلزامية لسكان العاصمة. ولا يزال وضع الكمامات في الشارع، والقفازات في الأماكن المغلقة، إلزامياً في المدينة التي تعد 12 مليون نسمة.

من جانبها، سجلت الولايات المتحدة 450 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ نحو شهرين، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز، وفي المقابل تماثل للشفاء رسمياً 506 آلاف مصاب. واقتربت وفيات بريطانيا من 52 ألف حالة. وارتفع عدد الوفيات المؤكدة 55 حالة، أول أمس الاثنين، وهي أقل زيادة يومية منذ فرض إجراءات العزل العام في مارس/‏ آذار.

وتقول حكومة جونسون إنها تحقق تقدماً حقيقياً في خفض أعداد الوفيات اليومية.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن وضع كمامة في الأماكن العامة سيظل إلزامياً في البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ يوم 21 يونيو/‏ حزيران، لحين إيجاد علاج، أو لقاح لفيروس كورونا. وقال إيلا في مؤتمر صحفي إن من الضروري أن يستخدم الإسبان الكمامات في المباني، وخارجها، إذا لم يكن بإمكان كل منهم الحفاظ على مسافة، متر ونصف متر، من الآخر وإن ذلك سيتم النص عليه في قرار ينظم الأوضاع بعد رفع قيود العزل العام.

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وأضاف أن الالتزام بوضع كمامة سيستمر إلى أن «نهزم الفيروس نهائياً، وهو ما سيتحقق عندما يكون لدينا علاج فعال، أو لقاح فعال».

وسوف يتم رفع معظم القيود على التنقل يوم 21 يونيو مع إنهاء حالة الطوارئ، لكن الحكومة تريد الاحتفاظ بقيود تمنع عودة الوباء مرة أخرى.

وذكر مسؤولون أن النمسا ستعاود فتح حدودها مع إيطاليا، وأكثر من 20 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

جاء ذلك، فيما قالت ماريا فان كيرخوفي، الخبيرة الفنية في منظمة الصحة العالمية، إن الدراسات تظهر أن المصابين بالفيروس يكونون الأكثر نقلاً للمرض عندما تظهر عليهم الأعراض لأول مرة.

على صعيد آخر، أعلن المدعي العام في باريس، ريمي هيتز، فتح تحقيق مبدئي حول إدارة أزمة كوفيد-19، التي وجهت إليها انتقادات في فرنسا، اتهمت خصوصاً المسؤولين بارتكاب «جرائم القتل غير العمد»، أو «تعريض حياة الآخرين للخطر».

وتتعلق هذه التحقيقات، بالمظالم الرئيسية التي تم التعبير عنها منذ بدء الوباء، مثل الحماية في العمل، وتوفير الكمامات، والاختبارات، وغيرها. (وكالات)