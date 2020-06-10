المأكولات البحرية أفضل من اللحوم صيفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصت اختصاصية تغذية روسية بتغيير النظام الغذائي خلال فصل الصيف، لأن الجو الحار يسبب صعوبة هضم العديد من الأطعمة خلال هذه الفترة من السنة.

وقالت مارينا أبليتايفا: «يجب أن تتناول طعاماً كافياً خلال وجبة الإفطار، فمثلاً يمكنك تحضير البيض المخفوق مع الخضروات، أما خلال وجبة الغذاء فيمكن تناول الدواجن والأسماك مع الخضروات وتناول الفاكهة أو التوت مكان الحلوى وترك الحلويات الدهنية لفصل الشتاء».

وأشارت الخبيرة الى أن الأطعمة مثل لحمي البقر والضأن تستغرق 5 ساعات على الأقل للهضم ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل في الجهاز الهضمي أو تسبب الالتهابات من خلال استهلاكها خلال فصل الصيف الحار.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يبطئ استهلاك هذه المنتجات، عملية التمثيل الغذائي، لذلك يوصى باستبدال هذه اللحوم بالسمك أو المأكولات البحرية أو الدواجن إلى جانب خضروات طازجة أو شوربة الخضروات.

وأفضل المشروبات في أيام الصيف هي المشروبات الخضراء، مثل الفاكهة أو شاي الأعشاب. مع كوب أو كوبين قهوة في اليوم.

كما نصحت الاختصاصية بالتوقف عن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون والسكريات خلال هذا الموسم من العام، حيث إن المناخ الحار عادة ما يسخن الجسم مما يؤدي إلى فقدان السوائل وتكثيف الدم.