جونسون للمتظاهرين البريطانيين: «إني أسمعكم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، متوجهاً إلى المتظاهرين المنددين بالعنصرية إثر وفاة الأمريكي جورج فلويد، أثناء توقيفه على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة: «اني أسمعكم»، لكنه انتقد في المقابل المخالفين للقانون. وأعلن الزعيم المحافظ في رسالة عبر الفيديو نشرت «أنتم على حق، نحن على حق عندما نقول إن حياة السود مهمة، ولكل الذين تظاهروا سلمياً، واحترموا التباعد الاجتماعي، أقول (نعم بالتأكيد أسمعكم وأتفهمكم)».

وأضاف أن كلمات جورج فلويد «لا أستطيع التنفس» عندما كان تحت ركبة شرطي أبيض «أيقظت مشاعر الغضب، وشعوراً مؤكداً بالظلم لا يمكن إنكاره». وحذر جونسون «كلّا، لن أدعم، ولن أرضخ للذين يخرقون القانون، ويهاجمون الشرطة، ويخربون معالم في الأماكن العامة»، في إشارة إلى تخريب تمثال ونستون تشرشل قرب البرلمان في لندن، وتدمير تمثال لتاجر رقيق في بريستول، بجنوب غرب بريطانيا، في نهاية الأسبوع الماضي.

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وفي باريس، رفضت أسرة فرنسي توفي أثناء احتجاز الشرطة له في ظروف مشابهة لوفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، إجراء محادثات مع وزير العدل، ودعت بدلاً من ذلك إلى مزيد من الاحتجاجات في الشوارع. وكان أداما تراوري يحتفل بعيد ميلاده الرابع والعشرين يوم 19 يوليو/‏ تموز 2016 عندما استخدم ثلاثة ضباط شرطة أوزانهم لتقييد حركته، ولدى وصوله إلى مركز الشرطة كان فاقداً للوعي، ولم يتمكنوا من إفاقته.

واختلف الخبراء الطبيون في تحديد ما إذا كان تراوري مات بسبب تقييد الشرطة له، أم بسبب حالة مرضية يعانيها. وتطالب أسرته بمساءلة الضباط المتورطين، وخرج آلاف في مسيرات تأييد للأسرة في باريس، يوم السبت الماضي. ولم توجه أي اتهامات لأحد في وفاة تراوري. وقالت آسا تراوري، شقيقة أداما، في مؤتمر صحفي «نطلب العدالة لا النقاش... سنحتج في الشوارع كل أسبوع إذا تطلب الأمر». ودعت الأسرة وجماعة «الحقيقة لأداما» لاحتجاجات حاشدة يوم السبت المقبل، في وسط باريس.

وفي السياق ذاته، أنجز الفنان الفرنسي جي آر، وطلاب في كلية سينما أنشأها المخرج لادج لي في باريس، جدارية تكريماً لفلويد، والفرنسي تراوري. وقال لادج لي مخرج فيلم «البؤساء» الذي نال جائزة سيزار خلال الكشف عن هذا العمل «الجدارية هنا لتكريم أداما، وجورج فلويد». وأنجز الفنان الفرنسي جي أر، المعروف بأعماله في العالم أجمع، من بيوت الصفيح في ريو دي جانيرو، إلى الأراضي الفلسطينية، مروراً بمعلم البانثيون في باريس، هذه الجدارية على جدران مبنى في الدائرة العاشرة في العاصمة الفرنسية، مع طلاب في كلية كورتراجميه للسينما. ويمثل هذا العمل الضخم بالأسود والأبيض عينين اثنتين مفصولتين بعلامة تشقق. (وكالات)