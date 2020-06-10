شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. "حساب المواطن" يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو الحالى، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر الدعم حتى نهاية الأربعاء

ووفقا لصحيفة أنحاء السعودية، كان البرنامج قد أعلن في وقت سابق بدء تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتى تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.