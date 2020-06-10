شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعرب عن استعدادها لإجراء حوار مع واشنطن حول سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة لإجراء حوار مع واشنطن بشأن سوريا.
وأضاف ريابكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "سنوسع الحوار مع الولايات المتحدة وفي حال استجابت وأرادت ذلك، نحن من جانبنا مستعدون للحوار".
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن موسكو تجري حوارا مع الولايات المتحدة بشأن سوريا، وهناك تنسيق جيد لإجراءات مكافحة الإرهاب، حيث لا يزال موجودة في بعض المناطق.
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