شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الرياض: إغلاق مركز تجارى ضخم بالسعودية بعد إصابة عدد من العاملين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أمانة منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، أحد المراكز التجارية الضخمة وذلك بعد أن تم التأكد من إصابة عدد من طاقم عمل المركز بفيروس كورونا المستجد من الحالات المحجوزة مسبقًا بالاشتباه فيها وفقا لصحيفة الرياض السعودية.

وأوضحت إدارة مركز علي حافظ التجاري بتبوك في بيانا لها ( إنه من منطلق مبادرة "كلنا مسؤول" وتكملة لما بدأته مملكتنا الحبيبة من قبل القادة -حفظهم الله-، وحفاظًا منا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وطاقم العمل التابع لنا، ارتئينا أن نجري فحص كورونا المستجد (کوفید ۱۹) بالتنسيق مع وزارة الصحة، ثم بعد ذلك تم التأكد من نتائج إيجابية للحالات المحجورة مسبقًا بالاشتباه فيها.

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وأشار البيان إلى التواصل مع أمانة المنطقة والعمل بتوجيهاتهم بإغلاق المركز، لاستكمال بقية الإجراءات الاحترازية، ومنها تعقيم المنشأة بالكامل، والتأكد من بقية طاقم العمل بخلوهم من الفيروس. وأكد البيان أنه لن يتم فتح المركز إلا بعد التأكد من سلامة الجميع، مشيرًا: "بادرنا مسبقًا بتركيب وحدات تعقيم ذاتي على بوابات المنشأة والعمل بكل الأسباب الاحترازية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونسأل الله السلامة لنا ولكم".

وكانت أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3288 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل مجموع الحالات 108571، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1815 حالة شفاء جديدة و37 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 76339 ومجموع الوفيات إلى 783 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 31449 منها 1686 حالة حرجة، وذلك وفق البيان اليومى لوزارة الصحة السعودية.